Kevés és drága is idén a dió

Megkérik a dió árat a Mars téri piacon, a jellemző ár 4400-4800 forint kilónként. A „nagyüzemit” messziről hozzák, de találtunk makói és mórahalmi kistermelői árut is – az utóbbit meglepően olcsón adták.

– 1100 forintért adok negyed kilót, ma csak két zacskót hoztam, az egyik már elment. Makón termett, van három nagy diófám, de csak minden nyolcadik szem egészséges. Nem is emlékszem ilyen rossz diótermésre, pedig régóta töröm és árulom – mondta tegnap délelőtt a Mars téri Piacon Kövecs Józsefné. Fél délutánja ráment, mire megtörte, a héját meg mindjárt dobta is be a kályhába, mert az nagyon jól ég.

Volt 5400 is

Skita Máriánál 4500–4800 forint egy kiló bél, a dió egyik őshazájából, Milotáról érkezett.

– Volt már ennél drágább is az idén, 5400 forintért is adtam, de az tényleg gyönyörű volt, amit az is bizonyít, hogy az utolsó szemig elfogyott – mondta az árus, hozzátéve, karácsony előtt, körülbelül újra ennyi lesz egy kiló. Hasonlóan saccolta az ünnep előtti árakat Hódi Gábor is az Irén csarnokban, ő az idei dióbelet 4200-on kezdte, most 4800 forint kilója.

– Hozzuk Hercegszántóról, Zala és Nógrád megyéből is, a környékünkön kevesebb terem – osztotta meg velünk a termőhelyet.

Fúrólégy

A legolcsóbb diót a piacon a Kura Ibolya kínálta, 30 dekás zacskót adott 1100 forintért.

– Sajnos rengeteg a fekete benne, gyakorlatilag minden második szem – panaszkodott a mórahalmi termelő, aki négy zacskóból kettőt eladott negyed 10-re. Megtudtuk, a keményebb diót már nehezebben töri meg, jobban szereti a papírhéjút.

Idén 3500 tonna dió termett országosan, ami csupán fele az elmúlt évtized átlagának. A legnagyobb kárt a májusi fagyok okozták, emellett főként az ország nyugati részének kiskerti és szórványültetvényeit pusztította az évről évre egyre nagyobb területen terjedő nyugati dióburok-fúrólégy. Az Amerikából származó, az országban először 2011-ben, Kőszeg környékén megjelent kártevő mára gyakorlatilag az egész Dunántúlon tömegesen elterjedt, és várhatóan néhány éven belül elér a keleti határokig.

Búcsú a házitól?

Ellene csak gépi technikával, ismételt és jól időzített permetezéssel lehet hatékonyan védekezni, amit csupán a nagy ültetvények tudnak megtenni. Az intenzív növényvédelemmel nem rendelkező kisebb területeken a kártevő pusztításának mértéke akár a 100 százalékot is megközelítheti.

– Mivel az új kártevő ellen való védekezés költséges és komoly szaktudást igényel, a kiskerti diófák és a 10-20 fás dióligetek termésétől hosszabb távon biztosan elbúcsúzhatunk – jelezte előre Bolyki Bence. Az Agroinform.hu ügyvezetője szerint hozzá kell szoknunk, hogy a jövőben a karácsonyi bejglit már nem házi dióval töltjük meg.