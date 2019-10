Kicsiben vetik a búzát a nemesítők

Nem a 6,5 négyzetméteres parcella a legkisebb egység a szegedi gabonakutató őszi vetésénél, van sor is, amibe egyetlen kalász magjai kerülnek. Parcellából több ezer, sorból több tízezer van.

Lassan egy hete dolgoznak, és minimum még két hétig ezt teszik a szegedi Gabonakutató Nonprofit Kft. munkatársai, a Röszkei és a Bajai út közötti számtóföldön vetik a búzát. Azért tart ilyen sokáig, mert ki­­csiben csinálják, csupán 6,5 négyzetméteres parcellákon, így sűrűn meg kell állítani a gépet és cserélni benne a magot. Ezt több mint 3000-szer ismétlik meg.

Előrehaladott törzsek

– A terület nagyobb részén né­­gyes ismétlésben vetünk el minden fajtajelöltet, de nem túl messze egymástól, hogy kiszűrjük a termőföld minőségének apró különbségeit. 50-60 már előrehaladott törzset pedig nemcsak itt teszünk földbe, hanem összesen 10 helyen Magyarországon – mondta Cseúz László búzanemesítő, a kalászos gabonákért felelős főosztályvezető.

A miniparcella nem a legkisebb egység, van olyan, ami egyetlen sorból áll csupán – ebből több mint 30 ezer lesz, mire befejeződik a vetés. – Egy sor egyetlen kalász termése, ilyen stádiumban a betegségre érzékenységet vizsgáljuk. Ez még elég nagy lyukú rosta, tízből kilenc törzs már itt elvérzik – mondta a szakember.

Fajtajelöltek

Megtudjuk, a kisparcellákon már a termőképességet vizsgálják, négyzetméterenként 500 mag kerül a földbe, pont úgy, mint a szántóföldön, ahol egy hektárra 5 millió csírával számolnak. Nemcsak fajtajelölteket vetnek, hanem kontrollként elterjedt és valós szántóföldi körülmények között már bizonyítottakat is. Ebből kiderül, tudja-e még azt, amit hozamban kell.

A jól teljesítő búzákból jö­vőre aratás után lehetnek fajtajelöltek, de hosszú még az út a fémzárolt vetőmagig. – A Nébih ezeket három évig vizsgálja, és csak utána adja áldását, hogy vetőmagként forgalomba kerüljenek – közölte Cseúz László, hozzátéve, ez leghamarabb 2023-ban, 2024-ben lesz majd, s akkor sem tudnak még „ipari” mennyiséget.

Aranyárban

Fura és drága masina a ve­tő­gép, az osztrák szerkezetből há­­rom fogható munkára náluk, az áruk 60-70 millió körül mo­­zog.

Érdekes, hogy a gyártó cég a nagyon speciális mezőgazdasági gépek mellett még a sífelvonókkal szerzett nevet. A sokat tudó gép mellé ember is kell, heti hat napban gyakran tucatnyian is mozognak a földeken – köztük persze kutatók is vannak.