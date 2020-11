Kilóg a céges sorból a Sport és Fürdők Kft.

Nemcsak a magánvállalkozásoknak fájnak a koronavírus-járvány miatti gazdasági nehézségek, hanem az önkormányzati tulajdonú cégeknek is, függetlenül attól, hogy éppen melyik városban működnek. Korábbi cikkünkből kiderült, hogy Szegeden a közlekedési és a környezetgazdálkodási cég is megsínylette a vírushelyzetet, most újabb két vállalkozást nézünk meg.

Korábban megírtuk, hogy a kizárólag szegedi városi tulajdonban lévő cégeket is megtépázta a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzet, szinte mindegyik komoly veszteséggel számol erre az évre. Valamit viszont nagyon jól csinálhatnak a Szegedi Sport és Fürdők Kft.-nél, mert szinte ez az egyetlen társaság, amelyik nyereséges lehet. Ráadásul ezt úgy érték el, hogy a mínuszt pluszba fordították. A társaság üzleti tervéből többek között az derül ki, hogy a tavalyihoz képest idén csaknem 250 millió forinttal kevesebb pénz folyik be a kasszába. De persze kevesebbet is kellett költeniük a létesítmények bezárása miatt. Ezenfelül visszavettek a karbantartási, a felújítási és a marketingköltségekből is. A mostani üzleti tervben már szerepel az a 85 millió forint önkormányzati támogatás is, amit a Tiszavirág Sportuszodára ad a város. Mindezekkel együtt a Szegedi Sport és Fürdők Kft. a korábban tervezett 98 és fél millió forintos veszteség helyett 16 millió kétszázezer forint plusszal zárhatja az évet. Nem ennyire szerencsés viszont a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. Március közepétől leállt többek között a Belvárosi Mozi, és az IH Rendezvényközpont is, azaz egy sor rendezvény elmaradt, aminek egy részét később sikerült pótolni. Viszont komoly kiesés volt az, hogy a Szegedi Ifjúsági Napokat sem tarthatták meg. A cég most 66 millió forintos idei veszteséggel számol. A cégek módosított üz­leti terveiről múlt pénteken kellett volna tárgyalnia a közgyűlésnek, de az a rendkívüli jogrend bevezetése miatt most is elmaradt. Azok a képviselők, akik tagjai valamelyik bizottságnak, véleményezhették ugyan a dokumentumot, de az elfogadásáról végül Botka László polgármester dönt egy személyben.