Kőműves mestereket képeznek a kamaránál

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara az idén is meghirdette mesterképzéseit. Ebben az évben öt szakmában, összesen 31-en vesznek részt az oktatáson. A kőművesképzés kulisszái mögé pénteken pillanthatott be a sajtó Szegeden, a Bodrogi Bau Építőipari és Szolgáltató Kft. telephelyén.

A gazdasági önkormányzat a járványhelyzet miatt augusztus végén indította el az erre az évre tervezett mesterképzős csoportjait, összesen 12 autószerelő, 6 autóelektronikai műszerész, 8 gázfogyasztó-berendezés- és csőhálózat-szerelő, illetve 5 kőműves kezdte meg tanulmányait.

A már szakmával és legalább 5 éves gyakorlattal rendelkező jelölteknek mind az elméleti, mind a gyakorlati vizsgákon bizonyítaniuk kell a tudásukat. A mestervizsgára felkészítő képzés időtartama 180 óra, ami 30 óra vállalkozási ismeret, illetve 40 óra pedagógia mellett, 110 szakmai órát foglal magába.

A sajtótájékoztatón a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke azt hangsúlyozta, fontos, hogy valódi munkahelyeken történjen a szakképzés és a fiatalokat mesterek tanítsák meg a foglalkozás fortélyaira.

– Vissza kell adnia a mester szónak azt a rangját, ami régen volt, és ebben sokat segít a kamara koordinálta mesterképzés is – fogalmazott Kőkuti Attila, hozzátéve, ma már nincs olyan foglalkozás, beleértve a diplomásokat is, hogy ne lenne szükség további tanulásra.

Bodrogi Ferenc elmondta, a kamara régen beállt már a szakmunkásképzés mögé, és ők ehhez kapcsolódtak tanműhelyükkel.

– A legnagyobb építőmesteri létszámú szakcég vagyunk a megyében. A tanulók a gyakorlati terepen dolgozó építőbrigádoknál tudják elsajátítani a szakmát – hangsúlyozta a társaság ügyvezetője, hozzátéve, nekik is fontos az utánpótlás. Kőműves, ács és burkoló szakmában a legerősebbek, de igény szerint más képzésekbe is be tudnak kapcsolódni.

– Okkal ilyen színű a vakolómalter, nincs benne cement, hogy minden könnyebben visszabontható legyen – válaszolta kérdésünkre Makán Ilona. A társaság oktatásvezetőjétől megtudtuk, a kőművesek bevakolta falon a burkolók tudnak gyakorolni, az aljzatbetonon pedig a térkő lerakását is elsajátíthatják.