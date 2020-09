Őszi kuponozás: Olvassa el az apró betűs részeket!

Nem talált kirívó problémát a kuponos akcióknál a szaktárca az idei ellenőrzéseken. Fontos tudni, hogy az így kínált termékre, szolgáltatásra is az általános szavatossági-jótállási előírások és panaszkezelési szabályok vonatkoznak.

– Az online kuponos akciók tavalyi vizsgálata során a hatóság a próbavásárlások mindössze tizedénél talált valamilyen hiányosságot. A kifogásolási arány idén is hasonlóan alacsony, 12 százalékos a webáruházakban, az üzletekben pedig mindössze a próbavásárlások 4 százalékánál tártak fel problémát – mondta Keszthelyi Nikoletta. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára hozzátette, a mulasztások jellemzően kisebb súlyúak, leginkább a felhasználási feltételekre vonatkozó előzetes tájékoztatás meglétével, pontosságával kapcsolatosak.

Panaszkezelés

Fontos tudni, hogy a kuponos akcióban kínált termékre, szolgáltatásra is az általános szavatossági-jótállási előírások és panaszkezelési szabályok vonatkoznak.

Számos webáruház, applikáció értékesít hagyományos üzletben vagy más online shopban felhasználható kuponokat. Ha a fogyasztó nem elégedett az akciósan vett termékkel vagy szolgáltatással, akkor először mindig az üzlettel vagy a webáruház üzemeltetőjével érdemes felvenni a kapcsolatot. Ha nem sikerül megegyezni, a fogyasztóvédelmi hatósághoz, illetve a megyeszékhelyeken elérhető békéltető testületekhez lehet fordulni.

Keszthelyi Nikoletta kiemelte, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság idén ősszel fokozott figyelmet fordít a kuponnapokra a hagyományos és az online kereskedelemben is. Jogsértés esetén elsőre jellemzően csak figyelmeztetnek, másodjára viszont akár százezer forintos nagyságrendű bírságot is kiszabhatnak.

Eredeti ár

– Az akciózáskor, így a kuponos kedvezményeknél is alapvető jogi követelmény a vállalkozás felé, hogy a fogyasztó valóban kedvezményben részesüljön. Ennek ellenére előfordulhat, hogy a leértékelés előtt a kereskedő felemeli az árat, és valójában az eredeti összegért lehet hozzájutni a termékhez, tehát nincs is kedvezmény – Keszthelyi Nikoletta, az ITM fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára elmondta – figyelmeztet a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Irodahálózat (GVTI).

Lapunk állandó fogyasztóvédelmi partnere hangsúlyozza, a kuponok felhasználásának a feltételeit is érdemes figyelmesen átolvasni, mert általában speciális feltételeket határoznak meg, amit apró betűvel szoktak ráírni – például csak egy bizonyos összeghatár fölött vehető igénybe a kedvezmény. Gyakran felmerülő probléma az is, hogy az „egyet fizet, kettőt kap” akciókról kiderül, hogy ha két ugyanolyan terméket külön-külön vett volna meg a fogyasztó, kevesebbet fizetett volna.

Elállási jog

– Érdemes tudni azt is, hogy ha online vásárláshoz használjuk fel a kupont, akkor ez is a 45/2014. kormányrendelet hatálya alá tartozik. Az internetes vásárlásra vonatkozó elállási joggal a fogyasztó kuponos vásárláskor is élhet, hiszen az indokolás nélküli elállási jog az akciós termékekre is vonatkozik – figyelmeztet a GVTI. A törvény a termék akciós mivoltát nem sorolja kizárási okként, így a vállalkozás sem térhet el a fogyasztó hátrányára a szabályoktól.