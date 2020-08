Lassan a végéhez közelít a sárgadinnye szezonja

Tartja az árát a sárgadinnye a szegedi Mars téri piacon, jellemzően 300–400 forintért kínálják kilóját, van persze 500-hoz közelítő is, és persze egy kicsit már túlérett, fele annyiért. A békés megyei mellett bőven találni mórahalmit, zákányszékit, a nagybani piacon pedig bordányit, zsombóit és kistelekit is.

– Békés megyéből származik, Gerendáson szedték, a fajtája pedig London – mondta a Mars téri piacon Engi Tímea a mutatós sárgadinnyére. Kínáltak másik fajtát is, sárga bélűt, az árus szerint a gyümölcssalátában kifejezettem jól mutat a kétféle szín. 400 forintos egységáron adták, de van olcsóbb is, 250-ért, igaz, az már nagyon érett, és ezt jelzik is az ártáblán.

– Ez már a kései ültetés, ami egészen biztosan kitart szeptember végéig, de lehet, hogy tovább is, tavaly például október 10-e után is árultunk még sárgadinnyét – avatott be a részletekbe Gergelyné Szöllősi Erika. Megtudtuk tőle, hogy a négynapos ünnepet megelőzően nagyon szépen fogyott náluk a dinnye, vitték a vevők a Balatonra, meg az ország minden szegletébe. Hasonlót várnak a mostani, melegnek ígérkező hétvégén is.

– A hőség jót tesz a forgalomnak, de ez nem törvényszerű, legutóbb lemondtam Tímeát, a segítséget az egyik esős szombati napra, és nem győztem, annyi volt a vásárló – nyilatkozta az árus. Kiderült, az Ausztriába vagy Németországba visszatérő vendégmunkásoknál sem ritka, hogy 3–4 dinnyét bepakolnak a csomagtartóba, mondván, a legjobb a hazai. Július elejétől van náluk sárgadinnye, akkor 650 forinttal kezdtek, most az elsőosztályú 400 forint, de szerintük ez már nem nagyon megy lejjebb.

– Zöld csumás, első szedés, mórahalmi, London fajtájú és zöld húsú – sorolta egy szuszra sárgadinnyéje jellemzőit Herédi Szilveszterné. Amivel kicsit magyarázta is a szomszéd árusnál magasabb, 490 forintos kilónkénti árat. Ők is termelték, ez már náluk is a „másodültetés”.

– Június legelején palántáztuk, s azt kell tudni róla, hogy amikor meglátjuk az indán az első kis dinnyét, attól számítva körülbelül 90 nap múlva érik be teljesen – avatott be a termelés rejtelmeibe.

Nemcsak a nyári dinnyesoron lehetett kapni sárgadinnyét, a szabadtéri asztaloknál is többen kínálták. Köztük Szécsényi Nikolett is, akitől megtudtuk, hogy Zákányszéken termett és a zöld húsú London fajtájú. Kínált sárga bélűt is, ráadásul egységáron, kilónként 350 forintért.

A Szegedi Zöldség és Gyümölcs Nagybani Piacon csütörtökön hajnalban a medgyesegyházi és a gerendási Donatello fajta volt a legolcsóbb, 150–200 forint közötti ársávval, a bordányi és zsombói Centrót 175–220, a Proteót 200–250 forintért adták. A legdrágábbnak a London bizonyult 280–300 forintos áron, az említett településeken túl egyebek között Kistelekről és Medgyesegyházáról érkezett a sztrádalehajtóhoz. Importot nem lehetett találni, árban az most versenyképtelen a magyarral.