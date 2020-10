Magánház árában kínálják a jó állapotú, nagyobb panellakásokat

Magánházat lehetett venni két éve még abból az összegből, amiért ma egy jó állapotú, nagyobb panellakást kínálnak. A koronavírus ellenére nem estek vissza az ingatlan­árak, a használt lakások piacán azonban jövőre talán várható mérséklődés.

Két éve még kevésbé frekven­tált helyen egy átlagos állapotú magánházat lehetett venni 25-30 millió forintért, most ennyiért kínálják a jó állapotú, nagyobb panellakásokat Szegeden. A 40-50 éves lakótelepek évtizedek óta a legkevésbé tehetős rétegeknek nyújtanak otthont, mostanra azonban úgy tűnik, ezek is szinte elérhetetlenné váltak az átlagos fizetésből élőknek. Radics Réka, a Lakhome vezetője úgy fogalmazott, jelenleg 350-400 ezer forint körül van a panellakások négyzetméterára, ez pedig még nem is olyan kiemelkedő az országos számokhoz képest.

– Az áremelkedés elsősorban annak köszönhető, hogy a 27 százalékos áfa az új építésű lakások iránti keresletet nagyon visszavetette. Az állami támogatásoknak köszönhetően viszont egyre többen tudnak használt lakást vásárolni, ez pedig felhajtotta az árakat. Egy 72 négyzetméteres téglalakás ára már 50-60 millió forint, a panelt viszont még ki tudják fizetni azok, akik kapnak hozzá segítséget, így – mivel sokan érdeklődnek – azokért is most nagyon magas árat kérnek a tulajdonosok – foglalta össze a szakértő.

Radics Réka hozzátette: bár arra számítottak tavasszal, hogy a koronavírus miatt visszaesik majd a lakásvásárlások száma, 2-3 hetes leállás után újraindult az érdeklődés, és az árak sem estek vissza.

– Összességében valószínűleg a tavalyinál is jobb évet zá­­­runk majd – összegezte ta­pasztalatait. Éppen ezért azt sem lehet megjósolni, meddig tart ki ez a helyzet, hogy ilyen magas áron lehet csak lakáshoz jutni. – Valószínűleg a panel­árak visszaesését segíti majd, hogy január elsejétől ismét 5 százalékos lesz az új építésű lakások áfája. Bár Szegeden már elég rossz a beépíthetőségi arány, nyilván készülnek majd új otthonok, ár-érték arányban pedig valószínűleg akkor már jobban megéri majd inkább azokba fektetni – fogalmazott a szakember.