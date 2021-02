Zászlóval is jelölni kell a magyar húst, tojást, a zöldséget és a gyümölcsöt

Magyarország jóval több élelmiszert termel, mint amit képesek vagyunk elfogyasztani, nem csoda hát, hogy ösztönözni kell a vásárlót arra, hogy a hazai terméket vegye le a pultról. Akkor is, ha esetleg mellette ott az olcsóbb import.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

– Idén is folytatódik a magyar termékek vásárlását ösztönző Vedd a hazait! – Védd a hazait! elnevezésű kampány, amelyhez több ezer magánszemély és több mint száz vállalkozás is csatlakozott

– mondta Benedek Eszter. A Magyar Termék Nonprofit Kft. ügyvezetőjétől megtudtuk, a kezdeményezést lassan egy éve indították a kö­­zösségi médiában, először a Facebookon egy profilképkeret beállításával bárki virtuálisan is kifejezhette, hogy egyetért a célkitűzéssel, szívesen vásárol magyar terméket, ezzel hozzá­járul a hazai munkahelyek megőrzéséhez. Az elmúlt egy évben 30 új cég csatlakozott a Magyar Termék védjegyrendszerhez, így a használók száma mára meghaladja a 180-at.

Az elhúzódó járvány hatása jól látszik az élelmiszerboltok forgalmában is.

Mivel a vendéglátóhelyek többsége zárva van, tartósan nőtt a főzéshez szükséges termékek, valamint az otthoni és munkahelyi kis­étkezésekhez vásárolt áruk bolti forgalma.

Ez érezhető a SPAR Magyarország áruházai­ban kínált frisshús-termékek növekvő népszerűségében is. Ezért is tartotta fontosnak az üzletlánc, hogy a hústermékek hazai eredetét védjegyekkel is igazolják.

A Magyar Termék védjegyrendszerhez a csatlakozás ön­kéntes, ám tavaly január 15-től törvényileg is kötelező zászlóval megjelölni a sertéshús származási helyét a 200 négyzetméternél nagyobb üzletekben. Ez utóbbi kitételre Bognár Zsolt, a Mars téri Irén csarnokban található Kotroczó-féle hús­­bolt vezetője emlékeztetett, egyben mutatta is azt a kiírást, ami nekik kötelező.

A nagycsarnokban, a derek­egyháziaknál is csak a falon van kint az áru származási helye, magyar zászlóval, a Csak egy Húsboltban viszont a pultban is nemzeti színű az ártáblák felső része. Nem kötelező, nem is na­gyobbak 200 négyzetméternél, de azt mondták, büszkék arra, hogy magyar húst árulnak.

Idén július 15-étől a pultból kí­nált baromfi-, juh- és kecskehús esetében is fel kell tüntetni a származási országot. A csomagolatlan formában árusított zöldségeknél és gyümölcsöknél a feliraton túl zászlóval is jelölni kell a magyar terményeket. A szabályozás a termelői piacokat nem érinti. Idén januártól a nem előrecsomagolt tojásnál is szigorodtak a tájékoztatási kötelezettségek.