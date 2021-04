Magyarország az Európai Unió legnagyobb tormatermesztője

Régen Makó környékén is sok volt a torma, ma inkább Hajdú-Bihar megyében ter­mesztik, kistelekit azonban így is találtunk Szegeden, a Mars téri piacon. Ahogy röszkei újhagymát és retket is, ezekből szép volt a felhozatal, de kínáltak Pécsről, a Mecsekből buszoztatott medvehagymát is.

Az Európai Unióban évente 30 ezer tonna tormát termesztenek, ennek csaknem felét Magyarországon – legutóbb 1400 hektárról 12 ezer tonnát takarítottak be a gazdák. Ennyit nem tudunk megenni, a legtöbb tormát Németországba, az Egyesült Királyságba és Lengyelországba exportáljuk – sajnos alapvetően feldolgozás nélkül. A torma hazánkban őshonos növény, főbb termesztőkörzetei Debrecen, Makó, Nagykáta, Kiskunfélegyháza, illetve Budapest környékén voltak. Jelenleg Hajdú-Bihar megyében található a terület több mint 90 százaléka, jellemző fajta a debreceni édes-nemes, a nürnbergi édes és az erlangeni csípős. A torma fogyasztásakor – és reszelésekor – könny szökik a szemünkbe, illetve az orrunkat is erősen ingerli. A frissen reszelt tormának magas a C-vitamin-tartalma, baktérium- és vírusölő hatású, fokozza a nyálkahártyák vérellátását, hasznos a vesefertőzés, makacs köhögés és légcsőhurut esetén. És húsvétkor is szeretjük a sonka mellé. Tormát a Mars téri piacon is bőven találtunk az ünnep előtt. – Ezt a nagymamám termeszti Kisteleken, én pedig szívesen árulom – mondta Panczi Endre, akinél 1000 forint volt egy kiló torma. Nála és más árusnál is találtunk folpakba csomagolva, az egyik helyen a fólia alatt ott volt a darabár is. A húsvéti asztalon gyakori az újhagyma, Veres Zsolt vásárolt is családjának belőle öt csomót, és ugyanennyi retket is vett hozzá – összesen 2000 forintot fizetett a röszkei termést áruló Tóth Zsuzsannának. Nála 200 forint volt egy átlagos csomó újhagyma – ahogy az ugyancsak Röszkéről érkező Hódi Istvánnénál –, 150 a „normál" hónapos retek, de kínált óriási sörretket is 400 forintért. Találtunk medvehagymát is, 250 forintért csomóját.

– Mecseki, odaszól az engedélyem, Pécsről buszozok vele Szegedre már évek óta – mondta Pintér József. A Szegedi Zöldség és Gyümölcs Nagybani Piacon a torma kilója mérettől függően 400–600 forint volt kedden hajnalban. A csomózott retek 140–240 forintért ment, és csak minimális import volt a kínálatban, a fehér magyar sörretket mérettől függően 100–150-ért adták. A 150–300 forint között kínált újhagyma túlnyomó többsége is hazai termés volt – a magyar medvehagyma csomójáért 250–300 forintot kértek. Tormavizsga Nemrégiben üveges tormákat vizsgált a Nébih, élelmiszer-biztonsági szempontból mindent rendben találtak, ám jelölési hibák miatt 15-nél hatósági eljárás indult. Egyébként a Szupermenta teszt kedveltségi vizsgálatán – amelyen szakértők és laikusok is kóstoltak – az Univer reszelt torma végzett az élen, a második a Grande, a harmadik a Czifra ecetes, reszelt asztali, csípős torma lett. Húsvéti ajándék A magyar szülők jellemzően 3–5 ezer forintot költenek idén gyermekenként húsvéti ajándékra, az átlagos érték nem változott az előző évekhez képest. A Regio Játékkereskedelmi Kft. szerint a járvány miatt megváltoztak a vásárlási szokások, a legtöbben neten választanak ajándékot. Az online kosárérték húsvétkor 10 ezer forint, ez megközelíti a játékpiac legerősebb időszaka, a karácsony átlagos értékét.