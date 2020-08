Más a watt és a lumen: a LED a legtakarékosabb fényforrás

Az izzólámpák kiválasztása régebben egyszerű volt, csak azt kellett tudnunk, hány wattost kell a foglalatba csavarni. Az energiatakarékos fényforrásoknál sokkal több az adat, a laikusnak nem könnyű megfejteni, mit rejt a csomagolás. A lument kell nézni, ami más, mint a watt – és az átszámítás sem egyértelmű.

Egy Tungsram LED csomagolásán két teljesítményértéket is találunk. A „8W” a fényforrás valós teljesítményét adja meg, az izzólámpa alakú ke­retbe írt „=60W” pe­­dig arra utal, hogy a lámpa a hagyományos 60 wattos iz­­zónak megfelelő fényteljesítményt sugároz ki. Ez utóbbit számszerűsíti a dobozra írt 810 lumen.

De mit jelent a lumen? A fényáram mértékegységét, ami a fényforrásra jellemző adat, s amelyet a csomagoláson mindig megtalálunk. A régi világban azért volt elég az izzó teljesítménye, mert lényegében minden gyártó ugyanazt a hatásfokú lámpát állította elő. A teljesítmény, a watt, már eleve megadta, mennyi lesz a lámpa fényárama, a lumen.

Fényáram

A teljesítmény- és lumenértékek kavarodása abból származik, hogy a fényáramértékek nincsenek úgy szabványosít­­va, mint korábban az izzó teljesítménye. Ezért a nagyjából egyenértékű fényforrásokon különböző értékekkel találkozhatunk.

Ezután nem 60 wattos iz­­zót, hanem leg­alább 700 lumenes fény­forrást kell ke­­resünk. A legmodernebb LED-ek hatásfoka, a fényhasznosítás folyamatosan javul, ezért ugyanannyi fényáramot – lument –, egyre kevesebb elektromos teljesítménnyel, azaz wattal állítanak elő. Ez a szám a gyártótól és az évjárattól is függ.

Kalkulátor

A „Hány wattos egy LED-fényforrás?” kérdés ugyan értelmezhető, de csak azt tudjuk meg belőle, hogy mennyit fogyaszt, nem azt, mennyi fényt ad. A teljesítmény ugyanis nem egyenlő a fényerővel. Amikor LED-et vá­­lasztunk, akkor spórolhatunk meg a legtöbb pénzt és energiát a működése során, ha a fényhasznosításra ügyelünk. A lényeg, hogy vásárláskor minél kisebb teljesítmény mellett – Watt-szám – minél nagyobb fényáramú – Lumen-számú – fényforrást ve­­gyünk.

Az interneten már számos ingyenes kalkulátor program elérhető, így könnyebben eligazodhatunk az izzók és fényforrások birodalmában. Az pedig ne zavarjon meg senkit, hogy az egyikben a 100 wattos izzó mellett 1300, a másiknál 1521 Lument találunk…

Gazdaságos

– Az Unióban már rég nincs hagyományos izzó, import azonban még mindig elérhető, élelmiszerboltokban is. Csak értelme nincs, a 200 forintos kí­­nai izzó 2 hónapig bírja, az 500 forintos LED-re meg adunk 2 év garanciát, miközben lead annyi fényt, ami kábé egy 60 wattos izzónak megfelelő – mondja Gilinger András. A Watt Szeged villamossági szaküzlet tulajdonosa hozzáteszi, minden vevőjüknek a LED-es izzót javasolják, ez kiszorította már a kompakt fénycsöveket és a halogént is a piacról. Ő a régi 100 wattos izzót 1000 lumennel számolja, lehet ennél több, de akkor „jobban meg van hajtva”, és az mehet az élettartam rovására is.

Élettartam

A LED egy félvezető elektromos berendezést jelent, amely az angol Light-Emitting diode-ből származik. Előnye a gazdaságos üzemeltethetőség, alacsony energiafogyasztás. A felkapcsolást követően rögtön teljes fényerővel világít, és nem zavarja a gyakori be- és kikapcsolgatás, a rövid ideig történő üzemeltetés. Élettartamuk meghaladhatja az 50 ezer üzemórát is.