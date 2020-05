Megfeleződött az új autók piaca

Az első negyedévet, de főként a márciust követően már egyértelműen látszott a lassulás az autópiacon, amit az áprilisi számok még inkább alátámasztanak. Új autókból az előző évi mennyiségnek csupán a fele fogyott, de a használtak iránti kereslet is negyedével csökkent.

Míg tavaly áprilisban 12 ezer 41 új személyautó kapott rendszámot hazánkban, idén mindössze 6170, azaz csaknem 50 százalékkal csökkent az új au­­tók piaca. Még lehangolóbb a kép, ha hangsúlyozzuk, hogy ez a regisztrációk száma, ami ráadásul nem is az új megrendeléseket, hanem sokkal in­­kább a korábbi szerződéskötések eredményeként történő átadásokat mutatja.

Begyűrűzik

2020. januárban még 4,1 százalékkal bővült, majd februárban 1,3, a világjárvánnyal sújtott márciusban pedig további 14,3 százalékkal csökkentek a számok. Az esztendő első négy hónapjában már éves szinten is 16,9 százalékos a mínusz a Datahouse Kft. adatai szerint.

– Az újautó-piac visszaesése alighanem be fog gyűrűzni a használtak piacára is, kevesebb lesz a beszámított autó, miközben az importot az utazási korlátozások után is minden bizonnyal jelentősen vissza fogja vetni a forint gyenge árfolyama – mondja Katona Mátyás. A Használtautó.hu szak­­értője elmondta, mintegy 3000 megkérdezett partnerük 39 százaléka véli úgy, hogy a visszaesés miatt kénytelen lesz leépíteni, 37 százalékuk pedig már meg is lépte azt.

A vevő kivár

– A hazai tulajdonosváltások terén is további csökkenés várható, hiszen a veszélyhelyzet ideje alatt a vevők nagyobb ré­­sze jellemzően kivár. Aki vi­­szont most tud új vagy használt modellt vásárolni, a fél évvel korábbinál kedvezőbb áron teheti meg – hangsúlyozza a szakember.

A Datahouse adatbázisában látható az import és a hazai tulajdonosváltások alakulása is. A használtautó-behozatal, azaz az import kapcsán nagyjából ugyanaz a tendencia lát­­ható, mint az új autóknál, ám ott szerényebb mértékű a visszaesés. A januári 2,4 százalékos bővülést februárban 1,7, márciusban 12,3, áprilisban pedig 42,5 százalékos csökke­nés követte. Április végéig így éves szinten 13,7 százalékkal lassult az import, amivel ez a szegmens még mindig jobban teljesít, mint az új autók piaca.

Keresések

A hazai használtautó-keresések kapcsán március 18. volt a mélypont, akkor a szakportál az előző évi számok felét sem regisztrálta, de a hónap második felében is több alkalommal 30-40 százalékos visszaesést mutattak a keresési statisztikák. Április első hete után azonban már „csupán” 10-20 százalékos hiány mutatkozott, sőt, két napon, 19-én és 26-án, vagyis a húsvétot követővasárnapokon az előző évinél is nagyobb, bőven 1 millió fe­­­letti volt a keresési szám.

A hónap egészére 26 százalékkal mérséklődött az érdeklődés a Használtautó.hu portálon.