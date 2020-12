Megkezdődhet a harmadik szegedi híd tervezése

Egy új szegedi Tisza-híd is része annak a kormányzati programnak, aminek az előkészítésére 82 milliárd forintot biztosít a kabinet. Az új híd több évtizedes téma a megyeszékhelyen, most az Innovációs és Technológiai Minisztérium lépett egyet előre az ügyben.

Évtizede téma Szegeden egy harmadik híd megépítése a Tiszán, de eddig nem sok előrelépés történt az ügyben, viszont mindenki beszélt róla. Most az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) jelentett be egy átfogó, országos közút- és hídépítési programot, aminek a része egy új híd is, és a program előkészületei rövidesen elkezdődhetnek.

A minisztérium vasárnap közölte, hogy a kormány 82 milliárd forintot biztosít kiemelt társadalmi igényeken alapuló újabb gyorsforgalmi, főúti, települési elkerülő, csomóponti és hídfejlesztések előkészítésére. Ezzel hetvennégy újabb közútfejlesztés tervezése kezdődhet meg. A fejlesztések nagyobb része a közutakra vonatkozik, de ami itt, a megyeszékhelyen fontos, hogy Szolnokon és Szegeden épülhet új híd.

Az ITM szerint a legújabb kötelezettségvállalás 2021 és 2026 között fedezi a beruházások előkészítésével kapcsolatos költségeket, csak jövőre több mint 26 milliárd forint értékben. A forrás biztosításával a projektek haladásához szükséges következő munkafázis finanszírozása, és így végrehajtása vált lehetővé. Az előkészítés esetleges további ütemeihez, később pedig a kivitelezéshez szükséges forrásokat, újabb kormánydöntésekkel lehet előteremteni.

Orbán Viktor, miniszterelnök 2017-es szegedi látogatásakor több mint két és fél órát tárgyalt Botka Lászlóval, a Modern Városok programról. Akkor állapodtak meg abban, hogy megépül a déli Tisza-híd 40 milliárd forintból.

Nem új keletű a déli Tisza-híd terve, amely a Bécsi körutat kötné össze a Temesvári körúttal. A híd ötlete már a kilencvenes évek közepén felmerült. 2000-ben a fideszes Bartha László polgármester vezette közgyűlés egyhangúlag fogadta el a város 2010-ig javasolt fejlesztési koncepcióját, amiben a híd megépítése is szerepelt. A 2001-ben készült tanulmányterv szerint egy 540 méter hosszú, 14 méter széles építményt álmodtak meg gyalogos és bicikliúttal, de később már vegyes forgalmú hídról volt szó a Szeged–Makó vasúti elővárosi közlekedés fejlesztése részeként.

Bartók Csaba, a szegedi Fidesz elnöke még tavaly hívta fel a figyelmet arra, hogy Szeged polgármestere eddig hét alkalommal ígért új hidat a szegedieknek, de sosem lett az ígéreteiből semmi. Hozzátette, látszik, hogy sem ereje, sem tehetsége nincsen már a hídépítéshez.