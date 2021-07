Mindenki törlessze a hitelét, aki megteheti

Az MNB arra biztatja a moratóriumot igénybe vett ügyfeleket, hogy minél előbb kezdjék meg hiteleik törlesztését azok, akiknek van elég jövedelmük, hogy ne tolódjon ki nagyon a futamidő. Új javaslat, hogy az utóbbi érdekében a moratórium lejártával vállalhasson magasabb részletet az adós.

Ezt ne hagyja ki! Világosan kiderült: a pénzünkre fáj a baloldal foga

– A Magyar Nemzeti Bank fel­mérése szerint a halasztást ké­­rők legalább 56 százaléka minden gond nélkül tudná fi­­zetni havi törlesztőrészletét – mondta Binder István. Az MNB szóvivője hangsúlyozta: a jegybank elvárja a hitelintézetektől, hogy ha az ügyfél a moratórium alatt felhalmozódott összeget részlegesen vagy teljesen előtörlesztené, azt megtehesse ingyen, külön díj felszámítása nélkül. Mindez sok tíz-, de akár száz­­ezer forintos könnyebbséget is jelenthet a hitelfelvevőnek.

Az ügyfelek kérhetik azt is, hogy maradjon az eredeti futamidő, és a moratórium alatt felgyűlt összeget a bank építse be a törlesztőrészletbe. A havi fizetendő ezáltal kicsit magasabb lesz, viszont az adós az eredeti futamidő végén le tudja zárni a hitelt. Az MNB ebben az esetben is azt várja el a bankoktól, hogy ilyenkor ne legyen szerződésmódosítási díj.

Binder István emlékeztetett arra, hogy egyelőre

szeptember 30-ig tart a moratórium, amelynek a meghosszabbításáról a kormány augusztus végén dönthet.

Megjegyezte, felesleges kiadást vállal magára az, aki továbbra is igénybe venné a moratóriumot, miközben megvan a törlesztési képessége, ugyanis ezáltal jelentősen nőhet az összes visszafizetendő tartozása.

Tavaly év elején 1,6 millió lakossági ügyfél vette igénybe a moratóriumot, ez a szám mostanra 1,2 millióra csökkent, emellett van még 30-35 ezer érintett vállalkozás. Ez a haladékra jogosult hitelállomány felét jelenti a lakossági oldalon.

A Magyar Bankszövetség is támogatja az MNB ajánlásait a fizetési moratórium rendezésével kapcsolatos banki díjak elengedéséről.

A szövetség a múlt héten jelezte, javasolja tagbankjainak, hogy általánosan is vezessék be az egyedi esetekben már alkalmazott eljárást, amely szerint a moratórium alatt felhalmozódott kamat- és díjtartozás megfizetésekor tekintsenek el az előtörlesztési, illetve szerződésmódosítási dí­­jak felszámításától. Emellett tegyék széles körben lehetővé, hogy ha az adós a meghosszabbított futamidő csökkentése ér­­dekében magasabb összegű törlesztőrészlet megfizetését vállalja, akkor a szerződésmódosításhoz kapcsolódó banki díjat is engedje el a hitelintézet.

A szövetség is hangsúlyozta, az aktuális bankszámlaforgalmi adatok alapján a hitelmoratóriumban lévő ügyfelek ötödének mérhetően csökkent a jövedelme, ugyanakkor 80 százalékuk jelenleg is tudná fizetni a hitelfelvételkor vállalt törlesztőrészleteket.