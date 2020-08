Salétromos falak, zaj, hátsó udvar – elfogadhatatlan szobát adtak volna olvasónknak

Messze nem olyan szobába akarták elszállásolni olvasónkat, mint ami az árból következett volna, az igénytelenségre nem mentség a falusi turizmus cégér. A recepciós viselkedésének nincs jogkövetkezménye, a vásárlók könyve hiányának azonban igen.

Július 24.15 órától július 26. 11-ig kifizettek olvasóink 65 ezer forintot egy szállásfoglaló portálon keresztül a Balaton északi partjának egy felkapott településére. Ennyi pénzért wellness szállodában lehet szobát kapni, de ők támogatják a falusi turizmust, hagyományok őrzését a régi épületeket, így inkább ott foglaltak szállást.

– Megérkezésünkkor a recepciós hölgy fel sem állt a székről, nem köszöntött minket, viszont unottan elénk tett egy bejelentkezési ívet, amit a párom írt alá. Tudtuk, hogy a szoba egyszerű lesz, de amikor magunkra maradtunk, pár perc alatt eldöntöttük, hogy nem tudunk ott maradni. Mi nem a szép épületben kaptunk szállást, hanem mellette kerítéssel, kapuval külön elrekesztetten egy melléképületben. A fala omlik a salétromtól, a tetőn megindult a nád leomlani. Belül is salétromosak voltak a falak, mind – írta nevét is vállaló olvasónk.

Zaj és kosz

További részleteket is megosztott lapunkkal: fekete tenyérnyomok a falon, penészes tusoló, vízköves ócska tusfüggöny, kopott törölközőszárító és tükör, a törölközők agyonmosottak, szürkék és durva tapintásúak voltak. Koszos repedezett mennyezet és falak, kopott, viseltes konyhasarok, olvasónk szerint rendkívül igénytelen volt az egész.

Óriási zaj is volt a szomszédjukban, megreklamálták, a recepciós valami 70. születésnapot emlegetett, és hogy majd szól nekik, legyenek csendesebben. Vagy az is lehet, hogy a falunap zaja hallatszik be hozzájuk.

Panaszkönyv

– Annyira rosszul éreztünk magunkat, hogy kértünk szobacserét. A recepciós közölte, nem tudnak másikat adni. Kértük vissza a pénzünket, nem voltunk hajlandóak maradni. A recepciós közölte, hogy csak pár száz forint van a kasszában, mert mindenki kártyával fizet. Ha nem tetszik a szállás, akkor adjuk vissza a kulcsot, és ezzel el van rendezve az ügy. Kértük a tulajdonost, telefonon hívta fel a recepciós, de ő sem ajánlott fel semmilyen megoldást – folytatta történetüket olvasónk.

Időközben a szállásfoglaló portál segítségét is kérték, másfél óra huzavona után kiderült, hogy csereszállást nem biztosítanak, csak másikat tudnának adni, amiért újfent fizetniük kellene. Kérték a vendég-, illetve panaszkönyvet, erre azt mondta a recepciós hölgy, hogy mivel nem kötelező, hogy legyen, így nincs is.

Méltatlan

– Ott álltunk fáradtan, szállás nélkül, senkitől nem kaptunk segítséget, még egy pohár vizet sem. A recepciós hölgy kitessékelt minket, kérve vissza a szoba kulcsát, amíg ő elmegy vacsorázni. Mondtuk, amíg nincs megoldás, nem adjuk vissza a kulcsot. Kiküldött bennünket az udvarra, bezárta az ajtót, elment vacsorázni és közölte, 20 perc múlva lesz újra a recepción. Visszamentünk a melléképületben lévő salétromos szobába, készítettünk néhány fotót, majd visszaadtuk a szobát – fejezte be a történetet az olvasó.

Megalázónak, méltatlannak érezték a bánásmódot, szeretnék a pénzünket visszakapni. Az ügyben megkérdeztük állandó fogyasztóvédelmi partnerünket, a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Irodát. Ők válaszuk elején leszögezték, hogy a vállalkozásnak olyan helyre kötelező kitenni a vásárlók könyvét, ahol a fogyasztó kérés nélkül hozzáfér. Javasolták, mentsenek el minden olyan képet, amely hirdetés részleteit bizonyítja. A legjobb lenne, ha foglaláskor elérhető adatok, képek is rendelkezésre állnának egy későbbi eljárás során.

Megtévesztés

– Levele alapján álláspontunk szerint fennáll a megtévesztő kereskedelmi gyakorlat gyanúja, mert a vállalkozás nem a hirdetésben tett ajánlatának megfelelően teljesített, attól eltérő szolgáltatást biztosított. A recepciós magatartásához jogkövetkezmény nem fűződik, ám a vásárlók könyvének hiányához igen. Mind a megtévesztés gyanúja, mind a vásárlók könyve miatt javaslom, jelentse be az esetet a Kormányhivatalokban működő Fogyasztóvédelmi Főosztálynál. Irodahálózatunk tanácsadói feladatokat lát el, a vizsgálathoz hatósági jogkör szükséges – írta a szakértő.

Fizetési meghagyás

Kiderült, a nem szerződésszerű teljesítésből fakadó pénzkövetelését békéltető testület előtt, vagy fizetési meghagyásos eljárás során érvényesítheti olvasónk. A testületekről a www.bekeltetes.hu oldalon tájékozódhat, eljárásuk ingyenes, és kérelemre indul. Feltétele, hogy a fogyasztó megkísérelje rendezni a vállalkozással a jogvitát. Másik lehetőség a fizetési meghagyásos eljárás – a www.mokk.hu oldalon megtalálható a költség kiszámításának módja, és a további feltételekről szóló tájékoztatás.