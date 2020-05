Öntözési közösségek alakulnak

Csongrád megyében két öntözési körzetet alakítanak ki, Fábiánsebestyén és Vásárhely térségében. Könnyebb lesz az új területek öntözéséhez beszerezni az engedélyeket. Ezt a terhet leveszik a gazdák válláról.

– Hasonló a helyzet, már ami a csapadékot illeti, mint a tavalyi év ugyanezen időszakában. Most is komoly aszálynak va­­gyunk kitéve – mondta elöljáróban Farkas Sándor agrárminiszter-helyettes, a szentesi és csongrádi térség országgyűlési képviselője.

Száraz a talaj

– Az elmúlt ősszel megfelelő mennyiségű csapadék hullott a térségben, ami biztosította az őszi növények kelését. A tél és a tavasz is nagyon száraz volt. A talaj felső rétegében, egy-egy kis terület kivételével, amelyik nagyobb záport kapott, gyakorlatilag zéró a víztartalék. Az alsó rétegek is rendkívül szárazak. Az áprilisi ingadozó hőmérséklet, a fagyok és a szeles időjárás tovább rontotta a helyzetet. A tavaszi vetés száraz talajba került, van, ahol még ki sem kel­­tek a magok. Nagyon várjuk a má­­jusi esőket. A csapadékhiány enyhítésére aki tud, már hetek óta öntöz – említette meg Farkas Sándor.

10 évre 170 milliárd

– Tavaly decemberben fogadtuk el az öntözési törvényt, ami új lehetőségeket biztosít a gazdálkodóknak. Néhány napja a minisztériumban szakmai ta­nácskozást tartottunk az öntözési törvény végrehajtásáról, vagyis hogy a jogszabályban foglaltakat a gyakorlatban hogyan valósítsuk meg. A ma­­gyar kormány, mint ez már köz­­ismert, tavaly tíz évre szóló öntözésfejlesztési programot indított, amihez, az idei évtől kezdve 2030-ig, összesen 170 milliárd forint forrást rendelt. A 17 milliárd forintos éves keret főként a vízkínálat fejlesztését támogatja, vagyis azt, hogy a csatornák vízszállításra alkalmas állapotba kerüljenek ott, ahol valós öntözési igények je­­lentkeznek.

Leveszik a gazdák válláról a terhet

Farkas Sándor beszélt arról is, hogy a törvény jegyében Csongrád megyében két nagy ön­­tözési körzetet alakítanak ki, az egyik a K29-es csatornához kapcsolódóan Eperjest, Fábiánsebestyént, Nagymágocsot, a másik Hódmezővásárhelyt, Székkutast, Mártélyt és szentet érinti.

– Szeretnénk, ha mihamarabb felállnának az öntözési közösségek is. Országosan azt kívánjuk elérni, hogy mintegy 100 ezer hektárral növekedjen az öntözött területek nagysága. Ennek ma még sajnos rendkívül nehézkes megteremteni a feltételeit. Az engedélyek beszerzéséhez ugyanis valóságos bürokratikus útvesztőn kell átjutniuk a gazdáknak. A törvény ezen a helyzeten is változtat. A vízjogi engedélyhez szükséges szakhatósági tanulmányokat, szakvéleményeket a körzetek intézik majd, nem pedig egyénileg a gazdák. Gyorsabb lesz és rugalmasabb. Annak is meglesznek a szabályai, hogy egy adott tér­­ségben milyen öntözőberendezéssel, milyen víztakarékos módszerrel, milyen környezeti feltételek mellett lehet majd ön­­tözni. Az év második felében várhatóan már minden érintett tervezheti a jövőt, 2021-ben pe­dig elindulhat a program. A költségvetési forrás biztosított, ebben az évben a tervezési fázis zajlik. El kell készíteni a szaktanulmányokat, szakvéleményeket.

Farkas Sándor kiemelte, az öntözési közösségek önkénte­sek lesznek. A miniszté­ri­um azt szeretné, ha minél na­gyobb létszámú közösségek alakulnának.

– A törvény másik fontos eleme a szolgalmi jog. Eddig óriási nehézséget jelentett, hogy például egy tulajdonos nem járult hozzá, hogy az ön­tözni kívánó gazda átvezessen a területén például egy vezetéket. Ez is megváltozik. A kártalanítási összeg is megállapításra kerül.