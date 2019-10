Százezer csomag jött Szegedre tavaly csak az utolsó negyedévben

Rengeteg karácsonyi ajándék érkezik postán minden évben Csongrád megyébe és Szegedre is. Azért, hogy ezeket mindenki idejében megkapja, a Magyar Posta most elárulta, hogy mire kell nagyon odafigyelni.

Minden év végén, leginkább karácsony környékén özönlik el panaszok a közösségi oldalakat arról, hogy nem érkezett meg idejében a belföldről vagy – a legtöbbször – külföldről rendelt csomag. A posta szerint ez megelőzhető, ha odafigyel, aki rendeli. Sok mindenen múlik ez, de a legfontosabb, hogy idejében adják le a rendelést.

Megkérdeztük, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy senki se maradjon hoppon, és megérkezzen a fa alá az ajándék, lehetőleg tényleg az ünnepekre.

Az áruházon is múlik

Azt írták, hogy érdemes az online rendeléskor figyelembe venni a webáruház szállítási idejét és a küldeményekre vonatkozó vámszabályokat.



A szállítási idő leginkább attól függ, honnan rendelik: a karácsonyi forgalomban a távol-keleti országokból megrendelt áruk átfutási ideje 6-8 hét is lehet. Ezzel szemben az EU-ból jellemzően 1-2 hét alatt megjön a csomag. Segíti a sikeres kézbesítést, ha pontos a szállítási cím: például ha munkahelyre kérik a csomagot, akkor a megrendelő neve mellett a cég nevét is fel kell tüntetni.

Fontos a telefonszám és az e-mail-cím

Javasolják azt is, hogy a címzett adja meg telefonos és e-mailes elérhetőségét is, hogy ha a küldeményt vámkezelni kell, akkor a lehető leggyorsabban értesíteni lehessen.

Az Európai Unión kívülről érkező csomagokat mindig vámkezelni kell. A csomagon szerepelnie kell az áru pontos megnevezésének és a megrendeléskor kifizetett összegnek.

A külföldi megrendeléskor javasolt többletszolgáltatásként nyomkövetést is kérni, így bármikor meg lehet nézni, hogy éppen hol jár a küldemény, és mikor érkezik. Ez a szolgáltatás akkor nem kérhető, ha ingyenesen viszik ki a küldeményt. Pedig sokan így rendelnek. A posta szerint az ingyenes szállítással – általában az Európai Unión kívülről – rendelt küldeményekből most novemberben 30-40 százalékkal is több lehet, mint egy évvel korábban ilyenkor.

Százezer csomag jött Szegedre

Azt is megtudtuk, hogy idén összesen valószínűleg 10 százalékkal több csomagot kell kézbesíteniük az utolsó negyedévben, mint egy éve. Pedig ez 2018-ban sem volt kevés. Szegeden tavaly az utolsó három hónapban több mint 100 ezer csomagot kézbesítettek, a megyében pedig 180 ezernél is többet. Az emelkedés elsősorban a külföldi online rendelések miatt van. A téli, ünnepi szezonban szerintük lehetnek olyan napok, amikor 250 ezer csomagot kell kezelniük.