Szegedi turizmus: Sokszor csupán 1-2 vendégért üzemelnek

November eleje óta csak üzleti célú vendégeket fogadhatnak a szállodák, sok létesítményt így be is zártak. Akik talpon maradtak, ott a személyzet sokszor csupán 1-2 vendég kényelméért dolgozik. A jövőben azonban bizakodhatnak, hiszen már megindultak nyárra a foglalások.

Nehéz helyzetben van a szegedi turizmus. A vonatkozó kormányrendelet értelmében a szállodákban kizárólag az üzleti, gazdasági vagy oktatási tevékenység céljából érkező vendégeket, valamint a Magyar Honvédség, illetve a rendvédelmi szervek állományába tartozó személyeket és a kirendelt egészségügyi dolgozókat fogadhatják. Emiatt sok vendéglátóhely bezárt, hiszen forgalmuk nagy részéről egyébként is le kellene mondaniuk. Néhány azonban továbbra is üzemel – igaz, előfordul, hogy mindössze 1-2 vendég kedvéért.

A szegedi szállodák közül az Art Hotel az egyik, amelyik nyitva maradt. Gál István igazgató elmondta, mivel náluk normál körülmények között sok az üzleti vendég, az ilyen céllal érkezők elszállásolása pedig most is megengedett, kiszámolták, hogy a vírushelyzetben jelentősen visszaesett üzleti forgalom ellenére is valószínűleg ki lehet termelni a minimális költségek fedezetét, és megéri nyitva tartani.

– A turisztikai szektornak járó támogatás mértéke sajnos egy szálloda üzemi költségeinek, valamint a forgalom elmaradásából adódó bevételkiesés töredékét kompenzálja, ezért elbocsátásokra is szükség volt: tavasz óta kénytelenek voltunk folyamatosan csökkenteni a dolgozók számát – mondta el Gál István.

Az étterem működtetésével is próbálják kompenzálni a bevételkiesést: a szállóvendégek ebédeltetése mellett elvitelre és kiszállítással is lehet tőlük meleg ételt rendelni.

– Természetesen mindettől függetlenül hatalmas a visszaesés, főleg amiatt, hogy rendezvényeket egyáltalán nem tarthatunk, amelyekből korábban szintén jelentős bevételünk származott. Szerencsére sokan már előretekintenek:

nyárra, fő­­leg a szabadtéri hétvégéire sok foglalásunk van

– tette hozzá az igazgató. Ez egyébként a jelenlegi helyzetben nem tűnik túl nagy kockázatnak, hiszen ha a törvény nem engedi majd ebben az időszakban sem a turisztikai célú szállásfoglalást, az vis maiornak minősül, így az előleg később felhasználható, vagy annak értéke visszajár.

Nyitva van az Illés Hotel is – tulajdonosa szerint nem volt más választása. – Huszonhatodik éve vagyunk a piacon, van egy törzsszemélyzetem, akiket el kell tartanom. Ráadásul, ha szélnek ereszteném őket, nem biztos, hogy visszajönnének, amikor újraindulhat a turizmus – magyarázta Illés-Németh István. Az étterem egyébként is nyitva van, hiszen elvitelre lehet rendelni, munka tehát akad.

– Akkor pedig miért ne ad­nánk meg a lehetőséget, hogy szállóvendégünk is legyen? A nullánál az egyforintos bevétel is jobb – érvelt. Csak elvétve akad, aki szobát vesz ki, és bár önbevallásos alapon működik, hogy valaki üzleti célú úthoz veszi-e igénybe a szolgáltatást, a rendszerrel nem is igazán lehet visszaélni, hiszen magánszemélynek nem állíthatnak ki számlát, csak cégeknek.

– Igyekszünk talpon maradni, és bízunk abban, hogy hamarosan visszaáll minden a normális kerékvágásba – mondta.