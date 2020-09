Tovább szépül a makói Korona

Befejeződött az egykor neves szállodaként ismert makói Korona Csanád vezér tér felőli szárnyának emeleti felújítása.

A beruházásra pályázati támogatásból 135 millió forintot költöttek, megújult a 240 négyzetméteres nagyterem és a kapcsolódó kiszolgálóhelyiségek – előbbi most már két részre osztható. Persze a kivitelezéssel megbízott Maros Projekt Kft. a teljes épületrészt rendbe hozta, kicserélte például a padozatot és a födémet, illetve újravakolta és festette a falakat is.

Civil szervezetek lelhetnek ott otthonra, tarthatják rendezvényeiket. Eddig a városban kifejezetten ezt a célt szolgáló létesítmény még nem volt.

Farkas Éva Erzsébet polgármester lapunknak azt mondta, erre októbertől lesz lehetőség. Hogy pontosan milyen feltételek mellett, az pénteken, a hivatalos átadás alkalmával derül ki.

Korábban azt is megírtuk, hogy az étterem után a Korona alsó részének másik felét is hasznosítják majd. A pénzt már erre is megnyerték, a közbeszerzési eljárás azonban még nem zárult le. Itt városi információs központot hoznak létre szatócsbolttal és kulturális szalonnal, valamint ide kerül a portékatár is. Ezzel a makói belváros képét leginkább meghatározó épület teljesen újjászületik.