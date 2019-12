Új adózás jön az eva helyett

December végével kivezeti a NAV a egyszerűsített vállalkozói adót, lényegében az érdeklődés hiánya miatt, az érintetteknek új kisadózói formát kell választaniuk.

Időben kiértesítette az egyszerűsített vállalkozói adós, vagyis az evás vállalkozókat a NAV, hogy 2020. január elejétől megszűnik ez az adónem. Legtöbben feltehetően a kisadózó vállalkozások tételes adójára, a katára voksolnak, ez a leginkább elterjedt.

Az evából eddig is bármikor át lehetett lépni a katába, ezért aki már advent előtt el akarta intézni az átállást, nem tehette meg úgy, hogy az 2020. január elejétől legyen érvényes, a program már decemberre katás adózót „csinált” belőle. Mára ez a kis akadály is elhárult, vagyis aki mostantól választja, már automatikusan a január elsejét jelenti. Az evát már novemberben is le lehetett mondani a január eleji határ­idővel, ahogy áfanyilatkozatot is meg lehetett tenni, decembertől azonban egy nekifutásra megy minden. A nav.gov.hu portálon azért még nem minden az eva megszűnéséről szól, a bal felső sarokban a kiemelt témák között nem szerepel, az viszont elképzelhető, hogy később, ha nem mozdulnak időben az evások, felső részen kap egy külön, kiemelt ikont.

Egyelőre az online nyomtatványkitöltő alkalmazás fül mögött lehet elindulni, itt az ügyfélkapun keresztül érkezik meg saját fiókjába az adózó. Az új, felhasználóbarát és logikusan kezelhető felületen néhány kattintás után el lehet jutni az eva megszűnésének bejelentéséhez, az áfaválasztáshoz, illetve a katás adózáshoz.

A program visszaszól, ha valami nincs rendben, arra azonban figyelni kell, hogy a hibátlanul kitöltött online nyomtatvány még nem beadott, az egy következő – szintén logikus – feladat. A monitoron is azonnal jelzik, ha a beküldés sikeres, de nagyon gyorsan megjön e-mail-címünkre is a NAV elfogadó nyugtája is.

Ha valaki elakad a számítógépe előtt, kérhet telefonos segítséget, de személyesen az ügyfélszolgálatokon is állnak rendelkezésére. A NAV természetesen az önadózás pártján van, de az ügyintéző az adózó felé fordított képernyő, illetve klaviatúra segítségével a gyors megoldás felé tereli a ki- és átjelentkezést.