Új feketelistát jelentetett meg a NAV nagy adótartozókról – két megyei a sorban

Egy csongrádi magánszemély vezeti az egyéni vállalkozók listáját – cégként is csak öt előzi meg –, a férfi 546 millió forinttal tartozik, amire valamivel több, mint 1,1 milliárd forintos bírság, illetve pótlék jut. Ő is névvel, pontos címmel szerepel a mindenki által elérhető, nyilvános adóslistán.

A feketelistán 86 adózó szerepel, cégek és magánszemély közösen. A legnagyobb tartozást felhalmozó cég 978 millió forinttal „lóg” az államnak – s mivel ez közpénz, így nekünk is –, amire az adóhivatal további 601 millió forint bírságot, illetve pótlékot szabott ki. Így a szentendrei központú cég – amely kétszer is szerepel a listában – teljes tartozása már meghaladja a másfél milliárd forintot.