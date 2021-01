Új fokozatba kapcsol az otthonteremtési program

Január elsejétől elindult hazánkban az otthonteremtési program, ami az új építésű lakásokra vonatkozó áfa 5 százalékra csökkentését és az otthonfelújítási támogatást is tartalmazza, sőt, már a nyugdíjasok is kérhetik a csokot. Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat.

A program elemei

Január 1-től 27-ről 5 százalékra csökken az új értékesítésű ingatlanok áfája, ezt pedig teljes egészében visszaigényelhetik azok, akik csokkal vásárolnak új ingatlant.

Emellett a program tartalmazza az otthonfelújítási támogatást, a többgenerációs otthonok támogatását, valamint az illetékmentességet, vagyis aki idéntől csokkal vásárol ingatlant, annak nem kell illetéket fizetnie. Továbbá a nyugdíjasok is igényelhetnek csokot, és már az építési hitelre is kérhető a jelzáloghitel-elengedés.

A felújítási támogatás

Az otthonfelújítási támogatás egy olyan segítség, amellyel a már meglévő otthonukat tudják bővíteni, korszerűsíteni azok, akik már legalább egy gyermeket nevelnek. A támogatás a költségek felét fedezi, maximum 3 millió forintos segítséget jelent. Ugyanakkor csak egyszer és ugyanarra az ingatlanra lehet pénzt igényelni.

Olyan bel- és kültéri munkák elszámolására lehet kérni, mint például a konyha vagy a fürdőszoba felújítása, a közműbekötés, a fűtési rendszer korszerűsítése, az épület külső-belső szigetelése, az asztalos munkák vagy festés-mázolás.

Feltételei

Csak azok kérhetik a forrást, akik legalább 1 éves, folyamatos társadalombiztosítási jogviszonnyal rendelkeznek, ez lehet egy felsőoktatási hallgatói jogviszony, vagy munkaviszony, amit maximum 30 napra szakítottak meg az elmúlt egy évben. Fontos, hogy akik elveszítették a munkájukat, azoknál az utolsó 3 hónapnál az álláskeresési járadékot is figyelembe veszik. Továbbá beszámít a nyugdíj mellett végzett minden jellegű munkavégzés is, de feltétel a köztartozás-mentesség.

Az igénylés menete

A január 1-jét követően elindult felújításoknál lehet élni a támogatás lehetőségével. Ehhez össze kell gyűjteni az anyagköltségről és a munkadíjról szóló számlákat, amiket az Államkincstárhoz kell benyújtani, amely a kifizetett költséget utólag fizeti vissza. Az anyagköltség és a munkadíj fele-fele arányban igényelhető.

Nyugdíjas csok

Már azok a nyugdíjasok is igényelhetnek csokot, akik vér szerinti vagy örökbefogadott kiskorú gyermeket nevelnek és dolgoznak a nyugdíj mellett. Azonban 10 évig nem adható el a csokos lakás, de a gyermekekre átíratható.

Jelzáloghitel-elengedés

Szintén újdonság, hogy a jelzáloghitel-elengedés több fennálló lakáscélú jelzálogkölcsönre is érvényesíthető. Így a második gyermek után járó 1 millió, valamint a harmadik, vagy további gyermek utáni 4 millió forintos elengedési mértéket több, kisebb összegű, lakáscélú jelzáloghitel közt megosztva is érvényesíthetik a családok.

Ez az építési hitelekre is vonatkozik, így azok is élhetnek a lehetőséggel, akik építkeznek és ehhez vettek fel jelzáloghitelt.

Visszajár

Szintén januártól az építkezési és telekszámlák áfa-tartalmát is visszatéríti az állam 5 millió forintig – ezt a családokért felelős tárca nélküli miniszter jelentette be még kedden. Novák Katalin elmondta, hogy ezzel a támogatással az állam ötmillió forinttal járul hozzá a családok saját erős építkezéseihez.