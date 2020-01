Új gyárcsarnokot avatott a Vestfrost – Galéria

Elkészült a dán tulajdonú Vestfrost Zrt. új csarnoka az ipari parkban, ezzel tovább bővül a cég gyártó- és raktározási kapacitása. Eddig száznyolcvanöt embernek adtak munkát, most további kilencvenhárom embert tudnak foglalkoztatni.

A vállalat tíz éve, 2010-ben telepedett meg a városban, miután megvásárolták a Frigoluxot. Az ital-, bor- és promóciós célra használható hűtőket gyártó cég a megalapítása óta dinamikusan fejlődik, eddig száznyolcvanöt embernek adtak munkát a településen, de a csaknem hatezer négyzetméteres új csarnok átadásával ez további kilencvenhárom munkahellyel bővült.

– Remek nap ez, a nap ragyog, mi pedig pedig itt állhatunk az új csarnokban. Ki hitte volna, hogy borhűtőket gyártunk itt, ahol kevesebb mint egy éve még puszta föld volt? – mondta beszédében Lars Knudsen, az A/S Vestfrost vezérigazgatója. A cég vezetője hangsúlyozta, biztos benne, hogy a beruházás egy sikeres projekt lesz, ami biztosítja a vállalkozás további fejlődését és a következő három évben több mint száz új munkahelyet teremt majd. A vezérigazgató kiemelte és megköszönte a kormány segítségét, valamint a helyi önkormányzat támogatását is, amik nélkül nem jöhetett volna létre a 4,4 milliárd forint értékű beruházás. A projektet 1 milliárd forinttal támogatta a magyar állam.

A kormány részéről Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettesi feladatokat ellátó államtitkára vett részt az avatón, aki elmondta, a dán cég egy olyan időszakban döntött amellett, hogy Magyarországon kezd vállalkozásba, amikor a gazdasági környezet nemhogy növekedett, de egyenesen zuhant. A miniszterhelyettes kitért arra is, hogy az elmúlt tíz év azt igazolta, akkor jó döntést hoztak, a magyar gazdaság teljesítménye igazolta a várakozásokat, a beruházás jelentős állami támogatása is ennek a kiemelkedő teljesítménynek, a magyar emberek munkájának köszönhető.

Mint azt Bedő Tamás, a város polgármestere is kiemelte, a beruházás nagy jelentőséggel bír Csongrád életében, az új csarnok elkészültével a Vestfrost lett Csongrád egyik legjelentősebb foglalkoztatója. A polgármester hozzátette, az önkormányzat továbbra is minden támogatást igyekszik megadni a Vestfrostnak és a többi vállalkozásnak is.