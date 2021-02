Új szolgáltatásokkal nyit a fürdő – fotók

A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő jelenleg nem fogadhat vendégeket, de a fürdőben addig sem tétlenkednek. Az elmúlt időszakban 290 négyzetméterrel bővítették a csendes wellness részleget többek között 40 fős szaunával és hatalmas sófallal.

Új részleggel bővült a Szent Er­zsébet Mórahalmi Gyógyfürdő – a szaunavilág tetején lévő napozóteraszt építették be –, ahol a koronavírus miatti korlátozások idejére sem áll meg az élet: az úszómedencében termálvíz gő­­zölög, a munkatársak pedig ad­­dig is rendszeresen gondoskodnak a medencék leürítéséről és alapos takarításáról.

A már meglévő, 110 négyzet­méteres csendes wellness bő­vült 290 négyzetméterrel. A hangulatvilágítással és modern színkombinációkkal ellátott részlegben az utolsó simításokat végzik. Farkas Gábor, a fürdő vezetője megmutatta az új részleg új szaunáját, ami valószínűleg egész Dél-Alföld legszebb szaunája, amit homokfúvással felületkezelt finn borovi fenyő borít. A negyven fő befogadására képes helyiség ad majd helyet a szaunaszeánszoknak. Ezzel szemben a fekete-piros csempével kirakott zuhanyzók mellett, a sarokban egy jégdarakészítő gép található, a másik sarokban pedig masszíroztatni lehet majd. A már korábban is népszerű, emeleti Szauna sziget is megújult, ezt is átalakították, hogy hangulatában passzoljon az új blokkhoz.

A cél, hogy prémiumszolgáltatást nyújtsanak exkluzív környezetben. Ennek érdekében a vendégek számát is limitálják majd, és a minden strandon jól ismert gyereksikongatást sem kell majd hallgatni, és a szauna ajtaját sem nyitogatja majd kétpercenként egy szüleit kereső kétségbeesett kisgyerek.

A szaunaszeánsznak helyet adó helyiség mellett még egy finn- és egy infraszauna található az állandóan változó megvilágítású részlegben, amely az egyik kolléga szerint esténként mutatja meg az igazi hangulatát.

– Ez egyfajta koncepció a jövőbeli fejlesztések irányába: prémiumszolgáltatások előtérbe helyezése, ami a pihenést és a kellemes időtöltést biztosítja. Igyekszünk is, mert nagy a nyomás, folyamatos az érdeklődés telefonon és e-mail­ben, belföldről és külföldről is, hogy mikor nyitunk már – említette a fürdőigazgató. Farkas Gábor azt is elmondta, a kényszerszünetet folyamatos karbantartással töltötték. Ugrásra készen várnak, ha zöld utat kapnak és újra kinyithatnak a fürdők, egy hét alatt mindent be tudnak üzemelni.