Új termékcsaládot fejlesztett a Sole-Mizo

Új E-szám mentes termékcsaládot – sajtot, vajkrémet és joghurtot – fejlesztett ki a szegedi központú Sole-Mizo Zrt., a több mint 2 milliárd forintos program sajtótájékoztatóját kedden tartották a szegedi üzemben.

Gerbrant Redmer De Boer, a társaság vezérigazgatója elmondta, a magyarországi tej 15 százaléka itt köt ki Szegeden, ahol az üzem még 1955-ben kezdett el dolgozni, Csongrád Megyei Tejipari Vállalat néven. Csányi Sándor tulajdonába 2003-ban került a Sole, majd két év múlva a Mizo.

Ma az a Bonafarm-csoport tulajdonolja a céget, amelynek 8400 dolgozója és évi 389 milliárd forintos árbevétele van. 34 ezer hektár földön dolgoznak, 6200 saját tejelő marhájuk van, akit a Hollandiából érkező vezérigazgató csak lányoknak nevez, ahogy otthon szokás. Évi 400 millió liter tejet dolgoznak fel, ennek 20 százaléka saját farmjukról érkezik. 102 forint volt az elmúlt hónap tej átvételi ára, ez 70 százaléka a termék önköltségének. 200 partnertől jön be a tej, szerencsére kicsi a fluktuáció, amit az is segít, hogy nem ők fizetnek legkevesebbet a nyers tejért.

A Bácsbokodon, Marcaliban és Csornán is telephellyel rendelkező, 1340 embert foglalkoztató társaság szegedi gyára Közép-Európa legnagyobb tejfeldolgozó üzeme. A Sole-Mizo árbevétele idén már meghaladja a 80 milliárd forintot, ennek egyharmada export. 2015 és 2020 között összesen 20 milliárd forintot költöttek beruházásra, ízesített italokban, kávéban, kakaóban és laktózmentes kategóriában piacvezetők.

A most záruló projektet Léhárt Tibor, termelési igazgatóhelyettes mutatta be, ez a szegedi mellett a bácsbokodit és a csornait érintette. A 2016-ban indult Tejgazdasági Kísérleti Intézettel közös program 2,054 milliárd forintba került, ebből 783 millió volt a támogatás. Ebből fedezték a kutatások során felmerült laboratóriumi vizsgálatokat, a bérköltségeket, illetve beszerezték a fejlesztésekhez szükséges technológiai berendezéseket. Egyebek között E-szám mentes sajtot, illetve vajkrémet fejlesztettek ki, Szegedre az E-szám mentes joghurt jutott. Az új tejkészítményekkel a Sole-Mizo Zrt. a külpiacokon is meg kíván jelenni, növelve ezzel a cég exportbevételét.

Az új termékek leghamarabb októbertől, illetve az év végétől lesznek kaphatók, legyártott sajtjuk már van, az addigra meg is érik. Sajtban amúgy is erős a társaság, az igényes arab piacra évi 1500 tonnát tudnak exportálni. Lapunk kérdésére válaszolva megtudtuk, a hazai értékesítés 60 százalékát a cég saját márkái – Mizo, Hazai, Gazda, Farmer – alatt forgalmazott termékek adják.