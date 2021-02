Varga Endre nemzetközileg is sikeres céget hozott létre

Jól jövedelmező magánpraxis helyett álma megvalósítására vállalkozásba kezdett diplomája megszerzése után Varga Endre. A szegedi szájsebész cége ma már nemzetközileg is sikeres, hamarosan piacra kerülő új üzleti modelljük pedig világszerte új dimenzióba helyezheti a foghiányok pótlását.

A dicomLAB cégnév a fogorvosi szakmán kívül valószínűleg keveseknek cseng ismerősen, pedig a szegedi vállalkozás hazánkban kategóriájában piacvezető, és a nemzetközi porondon is mindössze néhány konkurense van. Alapítója, a 36 éves Varga Endre januárban a Forbes magazinban is szerepelt, ha pedig idei terveit meg tudja valósítani, világviszonylatban is egyedülálló újítást hoz majd a fogászati implantátumok beültetésének területére. A szegedi szájsebész mindössze 9 éve alapította cégét, sikerének titka saját bevallása szerint az, hogy az elmúlt időszakban mindent alárendelt elképzeléseinek.

Már mese helyett is 3D-s csontokat nézegetett

– Traumatológus édesapám már a 90-es évek elején foglalkozott 3D-s képalkotáson alapuló modellezéssel. Akkoriban ez még nagyon új technológia volt, amelyet tudományos érdeklődése miatt fejlesztettek ki számára.

Azt szimulálta, mi történik különböző erőhatások következtében a csontokkal. Így én otthon nem meséket néztem a számítógépen, hanem medencecsontokat – kezdte történetét. Bár őt is érdekelte a sebészet, az orvosi egyetem helyett a fogorvosit választotta, ott is azonban ez a terület vonzotta. Amikor azonban szakdolgozattémát kellett választania, elindult egy újfajta úton.

– A megadott több tucat témából egyik sem tetszett. Azt viszont láttam, hogy nagyon kevesen foglalkoznak a fogimplantátum-beültetés számítógépes tervezésével, tudományos cikk is csak néhány született er­­ről. Világviszony­lat­­ban akkoriban mindössze néhány cég foglalkozott ilyesmivel, a számítástechnika és a sebészet ötvözése ugyanis ek­­­kor még tudomá­nyos fantasztikumnak számított. Engem, édesapám munkáját látva ez a téma érdekelt, ezért felkerestem a 20 év németországi praktizálás után hazaköltözött Piffkó József professzort, az SZTE Arc-Állcsont-és Szájsebészeti Klinika intézetvezetőjét, hogy vállalja el a szakdolgozatom mentorálását – mesélte.

Pénzkereset helyett álma megvalósításába kezdett

Varga Endre úgy fogalmazott, fiatal diplomásként csábító volt, hogy szájsebészként a magánszektorban néhány év alatt magas életszínvonalat biztosítson magának, édesapja és Piffkó professzor azonban felhívták a figyelmét, hogy az általa választott témával PhD-fokozatot is szerezhet, amelyhez tárt karokkal várják külföldi kutatóközpontok. – Így kerültem ösztöndíjjal másfél évre Svájcba, ahol a számítástechnika és az arcsebészet lehetőségeit kutattuk. Később csatlakozott a csapathoz egy szegedi szoftverfejlesztő is, amikor pedig hazajöttünk, elhatároztuk, hogy megpróbáljuk üzletileg is hasznosítani a tudásunkat.

A startup cég első befektetője Domonkos András volt, aki tőkén kívül üzleti mentorálást is adott a fiataloknak. A 2012-ben alapított céggel 2016-ban már piacra is tudtak lépni. – Az orvostechnológiai területen ez extrém gyors felfutásnak számít. De mi abban az időben semmi mással nem foglalkoztunk. Először az alkotás lehetősége vitt bennünket tovább és tovább, az első pozitív visszajelzések után pedig a remény, hogy a termékünk szakmai és később üzleti siker lehet – mesélte Varga Endre.

Digitális tervezéssel vezetik a fogorvosok kezét

Az általuk kifejlesztett műtéti navigációs rendszer lényege, hogy az operációkat CT-felvétel alapján digitálisan előre megtervezik. A fogorvosok minden páciensükhöz egy 3D-ben kinyomtatott egyedi sablont és műtéti tálcát kapnak, amelyek „vezetik a kezüket” a fogimplantátum beültetése so­­rán. Lényegében a sablonnak és a leírásnak köszönhetően nem tudnak máshova vagy mélyebbre fúrni, mint ahova kell, így jóval pontosabban és biztonságosab­ban lehet elvégezni ezeket a beavatkozásokat. A magyar si­­ker után a dicomLAB kilépett a nemzetközi piacra is, ma már 12 országban vannak jelen, és a mai napig is mindössze tucatnyi konkurens céggel kell számolniuk világszerte. Az egykor egy padlás­szobában működő cég pedig im­­már közel 40 főt foglalkoztat és 100 millió forintos éves árbevételt könyvelhet el. Ma már nincs olyan munkaóra, amikor Európában ne műtenének meg valakit az általuk kidolgozott módszerrel.

– Bár a koronavírus-járvány ta­valy tavasszal 2 hónapra megtorpantotta a piacot, szerencsére az előző évben is tudtunk növekedni. Mindemellett pedig új fejlesztésbe kezdtünk, amellyel idén szeretnénk kijönni

– mesélte Varga Endre. Elgondolkozott ugyanis azon, mi az oka annak, hogy a fogorvosoknak mindössze pár százaléka vállal fogimplantálást.

– A világon 16 milliárd fog hiányzik, mégis csak évente 20 milliót ültetnek be. Ez ugyan drága beavatko­zás, egy fog ára nagyjából egyhavi átlagkeresetnek felel meg, de ha jól végzik el a beavatkozást, életre szóló megoldást jelent a fogpótlásra. Csakhogy a jelenlegi rendszerben a fogorvosoknak rengeteg pénzt kell befektetniük, hogy az implantáláshoz szükséges eszközök rendelkezésükre álljanak, és sokat is kell képezniük magukat, hiszen az egyetemen rendkívül kevés az ilyen gyakorlat. Egy fiatal fogorvos számára ezek nagy belépési korlátok a foghiánypótlás világába.

A fogpótlás IKEA-ját hozza létre

Varga Endre cége ezért hamarosan olyan megoldást kínál, amely jelentősen csökkentheti a fogorvosok belépési korlátait. – Mivel nálunk születik meg a kezelési terv, az adott esethez nemcsak 3D nyomtatott sablont, de minden más, ehhez szükséges eszközt és tudást is egyedileg tudunk biztosítani. Az implantáláshoz tehát nem kell mindenből betáraznia a rendelőbe az orvosnak, a szükséges eszközöket protokollok alapján algoritmusok összeválogatják, és a konkrét beavatkozáshoz szükséges információkat, oktatóanyagokat is átadjuk számára. Hogy egy hasonlattal éljek, nem kell egy polc összeszereléséhez az OBI-ban több száz csavar közül válogatni, és méretre vágatni a bútorlapot, majd elvégezni egy asztalostanfolyamot, hanem elég bemenni az IKEA-ba, ahol egy dobozban szerelési útmutatóval együtt össze van rakva minden, ami a polchoz szükséges – magyarázta. Kiemelte, a szakmai felkészültség továbbra is rendkívül fontos, de ezzel a megoldással kisebb kockázattal és mindig a páciens kezelési tervére szabva lehet a beavatkozásokat elvégezni.

A biztonságosabb és hatékonyabb eljárás pedig hosszú távon olcsóbbá fogja tenni ezt a fogászati eljárást.

–Ilyesmivel még senki más nem foglalkozik a világon, így bízom benne, hogy a dicomLAB a szakmai siker mellett hamarosan komoly üzleti sikereket is hoz majd – tette hozzá Varga Endre.

