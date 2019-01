Idén a NAV mindenkinek elkészíti szja-bevallási tervezetét

Megjegyezték: az egyéni vállalkozóknak továbbra is önállóan kell benyújtaniuk az szja-bevallást, aminek elkészítését nagyban megkönnyíti a NAV által összeállított adóbevallási tervezet.



A tervezetek március 15-étől elérhetőek a NAV honlapjáról, illetve a kormányzati portálról, a magyarorszag.hu-ról egyaránt - jegyezték meg.



A webes kitöltő felületen a tervezet megtekintése, a nem kifizetőtől, munkáltatótól származó jövedelmi adatok, valamint a vállalkozói tevékenységgel összefüggő adatok kiegészítése, majd mentése után lehetőség van a bevallás elektronikus beküldésére - fűzték hozzá.



Felhívták rá a figyelmet, hogy az szja-törvény szerint adózó egyéni vállalkozóknak a beküldést mindenképpen meg kell tenniük ahhoz, hogy a NAV által készített tervezetből érvényes bevallás legyen.



A NAV közölte, az egyéni vállalkozók szja-bevallásának benyújtási határideje megváltozott, idéntől mindenkire egységesen május 20-a az irányadó.



A kata- vagy eva-törvény szerint adózó vállalkozók számára továbbra is február 25-e a nyilatkozat, illetve a bevallás határideje.



Az szja 1+1 százalékáról is május 20-áig rendelkezhetnek a felajánlók, addig választhatnak egy támogatni kívánt civil szervezetet, egy egyházat vagy a Nemzeti Tehetség Programot.