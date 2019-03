Ilyenkor érdemes gyümölcsöt oltani

Valószínűleg a kereszténység előtt is ünnep volt. Maga a Boldogasszony elnevezés a magyar nyelvben régebbi, lehetett ilyen asszonyistenség az ősi magyar hitvilágban – erre Szeged környéki kutatásai alapján következtetett Kálmány Lajos katolikus pap és néprajzkutató. A Szent Gellért-legenda szerint pedig Gellért püspök tanácsára kezdték Szűz Máriát Boldogasszonynak nevezni a hittérítők. Európában a hetedik század óta ünnepli ezt a napot az egyház, és a magyar elnevezése arra utal, hogy a gyümölcsösben most érdemes elvégezni az oltást.



– Ez tényleg ilyenkor esedékes, de nem a naptárt, hanem a fa állapotát nézzük. Azt, hogy mennyire indult be a nedvkeringés, milyenek a rügyek. A vágás simaságából, nedvességéből következtetünk – válaszolta kérdésünkre Balog Péter algyői kertészmérnök. – És fontos, hogy amikor már lehet, akkor történjen is meg ez a művelet minél hamarabb, mert így nagyobb a tapadás esélye.



A hagyományos oltásnál a kívánt fajtájú fáról levágott gallyat illesztik egy másik fajtájú ágára. A cél az, hogy 100 százalékos biztonsággal azt a minőségű növényt, gyümölcsfáknál azt a fajta termést kapják, amit szeretnének. A magról szaporítással ez nem mindig történik így. Oltással időt lehet nyerni, és el lehet érni, hogy egy fa akár két-három fajta gyümölcsöt is teremjen. Azért előfordul, hogy ilyenkor a kertész szándékába a természet is beleszól. Ha például az ugyanazon a törzsön nevelődő kétféle körte közül az egyik korai érésű, a másik sokkal későbbi, előfordulhat, hogy egy idő után a korai érésű is valamivel később érik, még ha a gyümölcs mérete, cukorfoka ugyanolyan is marad.