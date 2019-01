Itt a vége: nem lesz több ingyen csomag Kínából

Jelentősen javíthatja a versenyfeltételeket, hogy 2021-től megszűnik az EU-n kívülről érkező, a 22 eurónál kisebb értékű postai küldemények adómentessége - mondta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Repülőtéri Igazgatóságának igazgatóhelyettese a növekedés.hu-nak.



A gazdasági hírportál kérdésére Sepsi Edit megjegyezte, hogy az intézkedés évente 7 milliárd euró többletbevételt jelenthet az uniós tagállamoknak. A kedvezményt kihasználva ugyanis - mint mondta - jelenleg a 22 eurós értékhatárnál lényegesen drágább áruk is érkeznek ilyen küldeményekben. A kínai termékek tehát a vám és az általános forgalmi adó kikerülése miatt olcsók, miközben jelentős károkat okoznak az EU-nak - tette hozzá.



Az igazgatóhelyettes közölte, hogy a tagállamok már megkezdték a felkészülést a nagy tömegű vámkezelésre és egyeztetnek a lehetséges megoldásokról. Kifejtette, hogy a többletfeladatok informatikai fejlesztésekkel megoldhatók, a NAV tervei szerint például az ügyfelek maguk töltenék föl a külföldi küldeményeik adatait, az ebből megállapított vámköltséget pedig bankkártyával is megfizethetnék. Az új rendszer azzal is segíti a szabályokat betartó ügyfeleket, hogy hozzájárul a gyors kézbesítéshez - emelte ki Sepsi Edit.