Jó hír a vállalkozásoknak: megszűnik a havi munkaügyi statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség

Tovább csökken a vállalkozások adminisztrációval töltött ideje, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) megszüntette a havi munkaügyi statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét - hívta fel a figyelmet az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében a Pénzügyminisztérium.



Hozzátették: a kormány adópolitikájának fókuszában az adócsökkentés mellett az egyszerűsítés áll. A magánszemélyeknek három éve gyakorlatilag nullára csökkent az adó-adminisztráció, hiszen 2017. óta az adóhivatal készíti el helyettük az éves szja-bevallást. Ezzel szemben egy átlagos cégnek 2017-ben még több mint 250 órát kellett fordítaniuk az adóügyeik intézésére. Azóta azonban megszűnt a hitelintézeti különadó, a kulturális adó, valamint a magánszemélyek egyes jövedelmeit terhelő 75 százalékos különadó, a baleseti adó a biztosítási adóba, az eho (egészségügyi hozzájárulás) pedig a szociális hozzájárulási adóba olvadt.



A munkaügyi statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség megszüntetésével a vállalkozások adminisztrációval töltött ideje most tovább csökken. Mostantól a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV) havonta egyébként is küldendő úgynevezett '08-as bevallások adataiból az adóhivatal küldi meg a KSH számára a szükséges információkat. A következő adóhivatali nyomtatványt már e szerint kell kitölteni. Így a mellett, hogy a vállalkozásoknak évente tizenkét nyomtatvánnyal kevesebbet kell kitölteniük, sokkal pontosabb és részletesebb statisztikai adatok is állnak a gazdasági elemzők és a döntéshozók rendelkezésére - írta közleményében a Pénzügyminisztérium.



APM emlékeztetett: az Európai Unión belül Magyarországon csökkent a legnagyobb mértékben az adóterhelés 2017-ben. A címvédésre jó esély van, tavaly ugyanis mintegy 290 milliárd forintot, idén pedig több mint 200 milliárd forintot hagynak az adócsökkentések a gyermekes családoknál, a lakosságnál és a vállalkozásoknál. A Pénzügyminisztérium célja, hogy a vállalkozások adó-adminisztrációjának a csökkentésében is ilyen jó eredményt érjen el, ezért az egyszerűsítések idén is folytatódnak.