Költségvetésfüggő a tranzakciós illeték csökkentése: egyelőre nem lesz olcsóbb a bankolás

Pénzfelvétel. Ez is pénzbe kerül. Illusztráció: Török János

Európai csomagár



Európa legtöbb országában a bankok csomagárazást alkalmaznak: a fogyasztók fix havidíjakért cserébe korlátlan számú átutalást bonyolíthatnak le. Nálunk ezeket közvetlenül díjszabás terheli. Az MNB 11 uniós ország számlacsomagjait hasonlította össze 11 hazai bank kínálatával, és arra jutott: a lakossági ügyfelek banki költségei még a tranzakciós illetéket kiszűrve is magasak Európában.

A tranzakciós illeték Pénzügyminisztérium által tervezett módosítása nélkül fogadta el a pénzügyi salátacsomagot március végén a parlament. Eredetileg a tárca azt javasolta, hogy azon számlák után, amelyeken a megelőző évben egyetlen, 20 ezer forintot meghaladó utalás is volt – a bankkártyás fizetés mintájára –, évi 800 forintos átalányt fizessenek a pénzintézetek. Egyelőre marad a régi gyakorlat: minden 20 ezer forintot meghaladó tranzakciónál az efeletti részre 0,3 százalék az illeték, de maximum 6000 forint lehet.A minisztériumi előterjesztés az azonnali átutalási rendszer bevezetésének ágyazott volna meg, hiszen annak elterjedését akadályozhatja az utalásonként fizetett illeték. Korábban erre nem volt átalány, így több pénzintézet is ráterhelte a fogyasztókra a kártyás vásárlások illetékét.Már a gazdasági bizottságon is úgy ment át a javaslat, hogy marad a régiben a tranzakciós illeték. – A rendelkezésre álló forrásokat a családvédelmi intézkedésekre kell összpontosítani, az egyéb módosítások költségvetési hatását részletesen kell vizsgálni – állt a testület indoklásában.Egy MNB által publikált tanulmány szerint Magyarországon nemzetközi összevetésben drága a bankolás. – Májusban, a jövő évi költségvetés összeállításakor újra megvizsgálhatja a szaktárca a tranzakciós illeték csökkentését – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter egy múlt heti sajtótájékoztatón. Hangsúlyozta, azért döntöttek az intézkedés leállítása mellett, mert az állampapírok után biztosított adókedvezmények is ekkoriban lépnek hatályba, és úgy ítélték meg, hogy egyszerre csak egy jelentős kedvezményt – az államkötvények adómentességét – tudnak biztosítani.