Kötelező befizetni a kamarai hozzájárulást

Hiába nem tetszik sokaknak, ez kötelező már néhány éve. A szabályozás értelmében 5000 forintot fizet minden vállalkozás a területileg illetékes kamarának. Több szempontból is érdemes odafigyelni erre a nem túl nagy összegre, mivel a kamarai hozzájárulás köztartozásnak minősül. Ez szigorúbb elbírálást jelent, vagyis az adóhatóság inkasszót bocsáthat ki, és ez – a tartozás összegétől függően – akár több tízezer forint pluszterhet is jelenthet a vállalkozásoknak.



Az összeget több formában is be lehet fizetni, banki átutalással, készpénzzel a kamarai ügyfélszolgálaton, de több helyen működik még a sárga postai csekk is. Az utalásnál a közlemény rovatban fel kell tüntetni az adószámot és a „kamarai hozzájárulás" szöveget.



Csongrád megye viszonylag jól teljesít, nálunk a befizetési arány magasabb az országos átlagnál.