Magyar piacra lépett a Palletways nemzetközi árufuvarozó cég

A raklapos áruszállításra szakosodott Palletways nemzetközi árufuvarozó vállalat 13 logisztikai szolgáltató összekapcsolásával felépítette magyarországi hálózatát, a fő elosztó központot Biatorbágyon alakították ki, és fontos szerepet szánnak az ország különböző területein elhelyezkedő regionális központoknak is - közölte a cég az MTI-vel.



Az októbertől Magyarországon is fuvarozó vállalat a magyarországi üzleti tervben nyereséggel számol a piacra lépést követő egy éven belül. A tervek szerint a kezdeti időszakban napi 500 raklapot szállítanak, amelyhez 15 szállítmányozó partnervállalatot vonnak be, a későbbiekben maximum 17-18 partnerrel dolgoznának, naponta 600-900 raklapot továbbítanának - közölte a Palletways.



A tájékoztatás szerint a magyar piacra lépéshez félmillió euró tőkét fektettek be, infrastruktúrájuk napi 1000 raklap kezelését teszi lehetővé, ami gyorsan fejleszthető az igények alapján.



A magyarországi hálózat a belföldi fuvarozás mellett bekapcsolódott a vállalat 24 országot lefedő nemzetközi hálózatába.



A Palletways céget a dél-afriakai Imperial Logistics International alapította az Egyesült Királyságban 1994-ben, 400 depóval és 20 központi elosztó raktárral rendelkezik, Európa-szerte több mint húsz országban végez áruterítő szolgáltatást.



Az Imperial Logistics 50 országban, több mint 30 ezer alkalmazottal dolgozik főként Európában és Afrikában, a cégcsoport fuvarozási, raktározási és disztribúciós tevékenységet végez, logisztikai-hálózatot üzemeltet, továbbá nemzetközi szállítmányozási téren is egyre növekvő szerepet tölt be a világon.



Az Imperial Logistics dél-afrikai anyacég tavaly 46,2 milliárd rand bevételt ért el a 2016. évi 42 milliárd rand után, a kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredménye (Ebidta) 2017-ben 3,6 milliárd rand, 2016-ban 3,5 milliárd rand volt.