Magyar vállalkozások amerikai piacra lépését segítő központ nyílt Washingtonban

A centrum a washingtoni magyar nagykövetség épületkomplexumának egyik létesítményében nyílt meg szerdán. Szálláslehetőséget, logisztikai ellátást nyújt és gazdasági szakemberek gyakorlati segítségét kínálja az amerikai piacra belépni szándékozó magyar startupoknak és általában vállalkozóknak.



A központot a budapesti Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM), valamint a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) együttműködésével hívták életre.



György László, az ITM gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára az MTI-nek azt mondta: az amerikai piac szinte korlátlan növekedési lehetőségekkel kecsegteti a vállalkozókat, ám erre a piacra - éppen az erős verseny okán - nehéz belépni, még a versenyképes termékeket és szolgáltatásokat kínáló innovatív cégeknek is. A helyismeretnek és az üzleti kultúra alaposabb ismeretének a hiánya miatt kiváltképpen költséges a belépés.



György László kifejtette: e felismerés késztette a magyar gazdaság irányítóit arra, hogy létrehozzák a központot.



"A magyar cégeket szeretnénk elvinni a célig, hogy az amerikai álom többé ne csupán álom legyen" - fogalmazott az államtitkár. Leszögezte azt is: a magyar gazdaságirányítás célja, hogy a kreatív ötletekre épülő vállalatok magyar tulajdonban maradjanak, és így hódítsák meg az amerikai piacot.



A "meghódításhoz" a washingtoni magyar nagykövetség szakdiplomatái adnak gyakorlati segítséget, összefogva az Egyesült Államokban működő többi magyar diplomáciai képviselet munkatársaival. Bevonnak amerikai partnereket is, akik szükség esetén újabb amerikai üzleti partnerek felkutatásában segédkeznek.



Szabó László washingtoni magyar nagykövet kiemelte, hogy a washingtoni magyar nagykövetség területén, önálló épületben megnyílt központban - amelyet kampusznak is neveznek - 12 ember elszállásolására kialakított lakrészek, oktatásra alkalmas közösségi tér, valamint modern technológiával felszerelt tárgyalóhelyiségek várják a magyar vállalkozókat.



A központ egy amerikai cég közreműködésével üzleti tanácsadással is segíti a piacra lépést fontolgató vállalatokat. Az idén mintegy 22 millió forint áll erre rendelkezésre, elsősorban az egészségügyben, a kibervédelemben, a drón- és űrtechnológiában vállalkozók számára.



Joó István, a KKM-nek az export növeléséért felelős helyettes államtitkára az MTI-nek elmondta, hogy a tárca mintegy 60 millió forintot költött a központ kialakítására. A politikus hozzátette: mivel ez egy úgynevezett pilotprogram, azaz mintaprogram, sikere esetén más magyar nagykövetségeken - például Helsinkiben vagy Sanghajban - is szeretnének hasonló vállalkozásfejlesztési centrumokat nyitni.



A jelentkezők kiválogatása nemsokára megkezdődik, s mint Joó István közölte, az első vállalkozók várhatóan már az ősszel megérkeznek Washingtonba.



A központ megnyitásán részt vett David Cornstein, az Egyesült Államok magyarországi nagykövete is.