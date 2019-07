Már 260-nál is többen kérték az autóvásárlási támogatást Csongrád megyében

Július elsejétől négy eleme lé­pett életbe a családvédelmi ak­­ciótervnek, az egyik legnépsze­rűbb támogatási forma a nagy­­családosok autóvásárlási ked­­vezménye, amelyre az Em­beri Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkárának bejelentése szerint egy hét alatt több mint 2500 igénylés érkezett. Novák Katalin kiemelte, idén 5, míg jövőre már 10 milliárd fo­­rint áll rendelkezésre a költségvetésben a nagycsaládosok autóvásárlási igényének kielégítésére, de a keret növelhető, ha igény van rá. Jelezte, reményeik szerint a következő egy évben legalább tízezer családnak tudnak ezzel a támogatási formával segíteni.Alapvetően a Magyar Államkincstárnál (MÁK) kell ezt igényelni, de a kormányhivatalokban is leadható a kérelem, onnan pedig majd továbbítják az MÁK-hoz. Utóbbi szervezettől nem kaptunk információt, viszont a Csongrád Megyei Kormányhivataltól kapott adatok szerint megyénkben július 15-ével bezárólag 262 család kérte az autóvásárláshoz a 2,5 millió forintos forrást. Jól látszik tehát, hogy nagy érdeklődés övezi a programot, ezt erősítette meg lapunknak a szegedi Molnár Autóház értékesítője is. Laudisz Tamás azt mondta, óriási népszerűségnek örvend a támogatási forma, szinte nincs olyan nap, hogy ne érkeznének érdeklődők ennek kapcsán.– A két hét alatt 60-70 ilyen szerződést kötöttünk meg, az egész megyéből érkeznek vá­­sárlók. Legtöbben az 1.3-as turbómotorral rendelkező Dacia Lodgy Arcticot vá­sárolják meg ma­­ximális felszereltséggel, de a Renault Scenicet és a Traficot is választották már többen – részletezte.A legfeljebb 2,5 millió forintos forrás legalább hétszemélyes új autó vásárlásához kérhe­­tő, a támogatás összege az autó vételárának maximum a felét teheti ki, és zárt végű lízingszerződés esetén is felhasználható. Legfeljebb egy éve forgalomba helyezett és ma­­ximum 2000 kilométert fu­­tott tesztautó is megvásárolható. A Magyar Nemzeti Bank ál­­lásfoglalása szerint pedig teljes egészében fel lehet használni önerőként az összeget, ha hitelre is szükségük van az autóvásárláskor.A támogatás akkor igényelhető, ha a családban már leg­alább 3 gyereket nevelnek, vagy az édesanya a harmadikat várja, és már betöltötte a várandósság harmadik hónapját. Fogyatékkal élő gyermek nevelése esetén az akár már felnőtt gyermek is feljogosítja a családot a támogatásra, amelynek nem feltétele a házasság, nincs életkori vagy jövedelmi határ, sőt az egyszülős családok számára is elérhető.