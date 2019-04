Még mindig népszerű a készpénzhasználat Magyarországon

Magyarországon még mindig népszerű a készpénzhasználat, mivel az emberek több mint fele napi szinten készpénzzel fizet - derül ki az Intrum követeléskezelő fizetési szokásokról szóló reprezentatív kutatásából.



Az Intrum évente elkészített Európai Fogyasztói Fizetési Felmérésében Európa 24 országából közel 25 ezer válaszadó, köztük 1004 magyar vett részt.



Az MTI-nek küldött keddi közlemény szerint napi szinten leggyakrabban készpénzt használnak a magyarok. A válaszadók több mint fele használja rendszeresen, ami 15 százalékponttal magasabb, mint az európai átlag. Csak Olaszországban, Spanyolországban, Görögországban és Romániában népszerűbb a napi szintű készpénzhasználat, mint Magyarországon. Magyar sajátosságnak számít a készpénz népszerűsége, mivel a kutatás szerint akkor is ezt használnák az emberek leggyakoribb fizetőeszközként, ha szabadon választhatnának.



A felmérés szerint bankkártyával csak minden ötödik magyar fizet napi szinten. A hitelkártya, valamint az online banking rendszeres igénybevétele viszont nem gyakori.



A felmérés alapján az is elmondható, hogy Európában gyakrabban használják napi, valamint heti rendszerességgel az online fizetőeszközöket, mint Magyarországon: Európában nagyobb népszerűségnek örvend a mobilfizetés, az online bankolás, valamint a csoportos beszedés. A mobilfizetést, valamint az online bankolást heti rendszerességgel közel 10 százalékponttal, a csoportos beszedést közel 15 százalékponttal nagyobb arányban választják a vizsgált országokban Magyarországhoz képest.



A magyarokra jellemző, hogy bizalmatlanok a hitelkártya-használatot illetően: több mint kétharmaduk soha nem veszi igénybe. Az európai átlaghoz képest közel kétszer annyi magyar utasítja el a hitelkártyával történő vásárlást, továbbá a vizsgált országok közül itt használják a legkevesebben. Második legkevésbé népszerű fizetőeszköz a mobilfizetés, melyet a magyar válaszadók több mint fele nem használ, harmadik helyen pedig a csoportos beszedés áll, amely lehetőséggel a válaszadók több mint 40 százaléka nem él soha.



Deszpot Károly, az Intrum értékesítési és üzletfejlesztési igazgatója a közleményben elmondta: amellett, hogy a magyarok alapvetően is preferálják a készpénz használatát, sokan gazdasági kényszerből használják, ezzel háttérbe szorítva az elektronikus fizetési lehetőségeket. Ez utóbbi eszközök támogatása azért is jelentős, mert elősegítik a feketegazdaság visszaszorítását. Ennek érdekében a jogalkotók, valamint a pénzügyi felügyelet számos kedvező lépést tett már - összegezte.