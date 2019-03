Meglendíti az autópiacot a nagycsaládosok autótámogatása

Az új autók piaca több ezer darabbal bővülhet már az idén a magyarországi autókereskedők várakozásai szerint a nagycsaládosok autóvásárlását támogató kormányzati program hatására.



Járműkereskedő cégek tapasztalatai szerint február óta ugrásszerűen megnőtt a vásárlói érdeklődés és ajánlatkérés a márkakereskedésekben a családi modellekre vonatkozóan, ami egyértelműen a családvédelmi akcióterv bejelentésének tulajdonítható. Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára a héten ismertette az autóvásárlási akció részleteit, ez alapján már a kereskedések is differenciált ajánlatokkal állhatnak elő.



Markó Zoltán, a Duna Autó Zrt. kereskedelmi és marketing igazgatója az MTI-t arról tájékoztatta, hogy több kategória is szóba jöhet a nagycsaládosok számára, az egyterű gépjárművektől egészen a nagyobb szabadidő autókig. Saját, 18 márkát tartalmazó kínálatukból például 25 modell felel meg a kormány által megfogalmazott feltételeknek - közölte.



A modellek többsége a jelenleg népszerű városi terepjárók kategóriájába tartozik - ismertette. Ebben a kategóriában a legtöbb modell hétszemélyes változatban is elérhető - hívta fel a figyelmet -, például a Honda CR-V, a Hyundai Santa Fe, a Kia Sorento, a Mitsubishi Outlander, a Nissan X-Trail, a Skoda Kodiaq, a Seat Tarraco vagy a Volvo XC90 és a Peugeot 5008.



A könnyebben átalakítható egyterű gépkocsik esetében is növekedést hozhat az akció - jelezte. A húzómodell itt valószínűleg a Dacia Lodgy lesz - vélekedett, hozzátéve: olyan egyterűek közül lehet választani, mint a Fiat 500L Living, a Renault Grand Scenic, vagy a 10 millió feletti kategóriából a Renault Espace, a Seat Alhambra.



A kisbusz-kínálat ugyancsak felkeltheti a családosok érdeklődését, ilyen lehet a Fiat Ducato, a Fiat Talento, a Peugeot Traveller, a Peugeot Expert és a Peugeot Boxer kombi változatai, a Renault Trafic, a Nissan Evalia vagy a Nissan NV200 kombi.



Megjegyezte: a gyártók egykori "dobozos" autókat is tovább alakítottak annak érdekében, hogy a vevői igényeket minél jobban kielégítsék, és személyszállításra is alkalmasak legyenek, így jöhet szóba a Fiat Doblo Panoráma és a Peugeot Rifter.



Rámutatott: nemcsak a modellpaletta sokszínű, hanem az árak is széles spektrumon mozognak. A szabályoknak megfelelő legolcsóbb autó jelenleg 3,5 millió forintért érhető el, de a vevők jóval 10 millió forint feletti kínálatból is választhatnak.



A Duna Autó Zrt. 30 éve van jelen az autópiacon, óbudai telephelyén 18 márka kereskedése és 21 márkaszervize működik. A cég 2018-ban mintegy 5000 autót értékesített, ebből 4500 új autó volt. Éves árbevétele 2018-ban elérte a 25 milliárd forintot.



A magyarországi újautó-piac egyik legfőbb szereplője, a Volkswagen konszern márkáinak importőre, a Porsche Hungaria szintén arról számolt be, hogy a Volkswagen, VW haszonjármű, Skoda, SEAT és Audi kereskedéseknél érezhetően megnőtt a vevői érdeklődés.



Vérten Sándor kommunikációs igazgató az MTI-nek elmondta, hogy a jogszabály végrehajtása még módosulhat, de már látszik, hogy az akció bejelentésére a piac megmozdult, ez jó néhány ezerrel növelheti az eladott új autók számát.



A Porsche Hungariához tartozó márkakereskedők valószínűleg jó néhány száz darabos eladást köthetnek majd a családvédelmi akcióhoz - tette hozzá.



Megjegyezte: a márkák eladását ugyanakkor eltérő mértékben fogja felpörgetni a lehetőség, hiszen különbözik a vevőkörük. Az importőr arra számít, hogy az akció keretében főleg a Skoda és a Volkswagen modellek fogynak majd jobban.



Elmondása szerint az importőrhöz tartozó valamennyi márka rendelkezik olyan modellel, amely az akció szabályainak megfelel, és a nagycsaládosok érdeklődését felkeltheti. Ilyen a Volkswagen Sharan és a Touran, a VW haszonjárművek közül a Caddy, a Caddy Maxi, az Audi Q7, a SEAT Alhambra és a Tarraco, a Skoda Kodiaq és a Kodiaq RS.



Vérten Sándor jelezte: a márkakereskedők várhatóan egyedi ajánlatokkal is fokozzák majd az akció sikerét.



A Porsche Hungariához tartozó csaknem 100 autókereskedés mintegy 37 ezer gépkocsit adott el 2018-ban. A Porsche Hungaria Kft. árbevétele tavaly elérte a 330 milliárd forintot a cég korábbi tájékoztatása szerint.