Megszűnt a mobilitási célú lakhatási, és a lakáscélú munkáltatói támogatás adómentessége

Amennyiben a munkáltató továbbra is biztosít mobilitási célú lakhatási támogatást a munkavállalónak, az a felek közti jogviszony alapján, bérjövedelemként válik adókötelessé.



Kedvezően változtak a munkásszálláson történő elhelyezés juttatási feltételei. A múlt év végéig az volt az adómentesség feltétele, hogy a munkavállalónak ne legyen lakóhelye azon a településen, ahol a munkahelye van. Most a munkásszálláson történő elhelyezés abban az esetben nem minősül adómentes juttatásnak, ha a munkavállaló lakás haszonélvezeti joggal nem terhelt, 50 százalékot meghaladó mértékű tulajdonjogával, vagy haszonélvezeti jogával rendelkezik azon a településen, ahol a munkahelye van. A munkásszálláson történő elszállásolással esik egy tekintet alá, amikor a munkavállaló legfeljebb egy lakóhelyiséget használhat, ideértve a szállodának nem minősülő kereskedelmi szálláshelyen történő elhelyezést is. Az étkezési szolgáltatás biztosítása nem része az adómentes juttatásnak.



Január 1-jétől nem adható adómentesen munkáltatói lakáscélú támogatás. Ha a munkáltató úgy dönt, hogy a jövőben ilyen jogcímen kíván támogatást nyújtani munkavállalójának, a juttatás bérjövedelemként adózik. A 2019. január 1-jét megelőzően nyújtott lakáscélú munkáltatói támogatás elszámolásával, felhasználásának igazolásával összefüggésben az Szja törvény 2018. december 31-ig hatályos szabályait kell alkalmazni.



Hitel törlesztése esetén a 2018 végéig kifizetett támogatást 2018. december 31-ig fel kellett használni. Lakás tulajdonjogának a megszerzése esetén az év végéig folyósított összeget legkésőbb 2019. március 31-ig kell felhasználni, az elszámolásra vonatkozó igazolásokat pedig május 31-ig át kell adni a munkáltatónak. Lakás építése, építtetése, alapterületének növelése, akadálymentesítése és korszerűsítése esetén az utalt támogatást 2019. december 31-ig szükséges felhasználni, és az elszámolásnak 2020. május 31-ig meg kell történnie.