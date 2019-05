Milliárdos téteket vonz a magyar labdarúgó-bajnokság

Megmozgatta a sportfogadókat a 2018-2019-es NB I-es labdarúgószezon, a Tippmixen és a Tippmix-Prón meccsenként átlagosan több mint 200 ezer fogadást kötöttek, a kifizetett nyeremény csaknem 4,2 milliárd forint volt - írja hétfői számában a Világgazdaság a Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása alapján.



A szeptemberi Haladás-Paks találkozóra érkezett be a legkevesebb tét az összes NB I-es összecsapás közül, de erre is több mint 16 millió forinttal fogadtak. Ezzel szemben a decemberi Vidi-FTC volt a legkedveltebb párosítás, amely több mint 456 ezer szelvényen szerepelt, a legtöbb nyeremény, összesen 180,5 millió forint pedig a Kisvárda-FTC-bajnoki nyomán ütötte a fogadók markát. A top 10-be 84 millió forint volt a belépési küszöb.



A Szerencsejáték Zrt. összegzése szerint továbbra is többen játszanak papíralapon, mint online. Tavaly a legtöbb egységnyi fogadást eredményező sportág a labdarúgás volt, ezt követte a tenisz, a kosárlabda, a jégkorong, a kézilabda, illetve a röplabda.



A labdarúgáson belül a spanyol La Liga volt a legnépszerűbb bajnokság sportfogadási szempontból, de eseményekre lebontva a top európai ligákkal az NB I is fel tudja venni a versenyt.



(Lead-képünk illusztráció: Pixabay - a szerk.)