Minden eddiginél kedvezőbb feltételekkel vehetők igénybe a diákhitelek

A vezérigazgató kiemelte, hogy a havi maximum 70 ezer forintos keretig igényelhető, lakhatásra is felhasználható szabadfelhasználású Diákhitel 1 kamata jelenleg történelmi mélyponton, 1,99 százalékon áll, míg a kizárólag a felsőoktatási képzési díjakra igényelhető Diákhitel 2 továbbra is kamatmentesen vehető igénybe a kormány célzott kamattámogatásának köszönhetően. Utóbbi az önköltséges hallgatókat érinti, és ezt 34 százalékkal többen vették igénybe az egy évvel korábbi adatokat nézve.



Ismertette: a piacon egyedülálló módon a diákhitelek felvételéhez továbbra is elegendő az érvényes felsőoktatási jogviszony, sem hitelbírálatra, sem fedezetre nincs szükség és a hallgatói hitelek bármikor, ingyenesen előtörleszthetők.



Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a kormány családtámogatási intézkedéseinek köszönhetően már több mint 2000 édesanya diákhitelének engedte el 50 vagy 100 százalékos arányban a központ több mint kétmilliárd forint értékben.



A kormány döntése szerint bevezetik október 1-től a nyelvtanulási hitelt, amely 500 ezer forintig vehető igénybe. Induló kamata megegyezik a Diákhitel1-ével, de akkor éri meg igazán, ha a tanulás végén a diák sikeres nyelvvizsgát tesz, hiszen a nyelvvizsga megszerzése után 0 százalékossá válik.



Felhívta a figyelmet arra is, hogy augusztus 1-jét követően ügyfélkapun keresztül személyes megjelenés nélkül is igényelhetők a hallgatói hitelek, illetve a termékekre vonatkozó minden információ megtalálható a központ honlapján.