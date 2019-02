Minden várakozást felülmúlt a magyar GDP-növekedés

Varga Mihály pénzügyminiszter Forrás: MTI/Mónus Márton

Forrás: Eurostat

Forrás: Eurostat

Varga Mihály pénzügyminiszter a friss adatokkal kapcsolatban megjegyezte, hogy a gazdaságpolitikai intézkedések, amelyek az építőipar, a termelő szektorok és a szolgáltatások területén megvalósultak, a béremelésekkel, a munkahelyteremtéssel és a lakossági fogyasztás erősödésével együtt 2018-ban jelentősen fokozták a gazdaság lendületét - írja az Origo A felhasználási oldalról az látszik, hogy a béremelések jelentős része a fogyasztásban csapódik le, a lakossági fogyasztás megszokott ütemben nő – mondta a miniszter. Hozzátette, hogy eközben a megtakarítások állománya is emelkedik, a háztartások megtakarításai 5000 milliárd forint felettiek. A pénzügyminiszter kiemelte, hogy a már bejelentett beruházásoknak köszönhetően a magyar gazdaság 2019-2020-ban is 4 százalék körüli szinten növekedhet.Varga Mihály leszögezte, a magyar gazdaság jelenlegi bővülése nem külső hitelekből táplálkozik, mint a 2000-es évek első évtizedében, hanem kiegyensúlyozott makrogazdasági keretek között jött létre, ahol az adósságszint is folyamatosan csökken.A Takarékbank szerint a hazai GDP növekedése régiós összehasonlításban is éllovasnak számít, a szlovák GDP-bővülés messze alulmúlva a várakozásokat 3,6 százalékra lassult az előző negyedévi 4,6 százalékról, a román pedig 4,1 százalék volt. A kifejezetten impozáns növekedés ugyanakkor azt is jelenti, hogy a foglalkoztatás mérsékelt emelkedése mellett a termelékenység érdemben javult.A termelési oldalon az ipari termelés élénkülése ellensúlyozta az építőipar kapacitáskorlátok és magasabb bázis miatti lassulását, míg a legnagyobb mértékben a piaci szolgáltatások húzták a növekedést. A felhasználási oldalon a dinamikus bérkiáramlás továbbra is támogatta a fogyasztás élénkülését, míg folytatódott a beruházási boom. A külkereskedelmi többlet kisebb mértékben csökkent, így kevésbé rontotta a bővülést.Noha kissé lassulhat, de továbbra is erőteljes marad a bérkiáramlás, amit a munkaerőhiány, a szocho csökkentése, a minimálbér-emelések, valamint egyes nagyvállalatok bérmegállapodásai is támogatnak, így a fogyasztás emelkedése továbbra is erős támasza marad a növekedésnek. A Takarékbank kiemeli, hogy ezt már idén is kismértékben segíthetik a bejelentett családtámogatások.Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője szerint a tavalyi kiugró tempó az idén nem tartható, de a napokban bejelentett kormányzati lépések az idei második félévben élénkíthetik a gazdaságot.Ugyanakkor az év elején a nemzetközi gazdasági kilátások romlottak, ez pedig a magyar exportot érintheti negatívan. 2018 második felében a német gazdaság jelentősen lassult, ezt a fokozott magyarországi belső piaci kereslet még ellensúlyozta, az viszont még kérdés, hogy a nemzetközi lassulást idén is képes lesz-e kompenzálni – tette hozzá a szakértő.Az Eurostat által közölt szezonálisan és munkanaphatással megtisztított negyedik negyedéves adatok alapján az eddig jelentést közlő uniós tagállamok között a hazai GDP-növekedés mind negyedéves, mind éves alapon a második helyen állt, így a leggyorsabban felzárkózó országok közé tartozik:Magyarország bruttó hazai terméke (GDP) a nyers adatok szerint 4,8 százalékkal, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított, kiegyensúlyozott adatok szerint 4,9 százalékkal nőtt 2018-ban az egy évvel korábbihoz képest - jelentette első becslése alapján csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).Tavaly a negyedik negyedévben a GDP a nyers adatok szerint 5,0, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint 4,8 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva.Az előző negyedévhez mérten 1,1 százalékkal nőtt a GDP a múlt év negyedik negyedben szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint.Szőkéné Boros Zsuzsanna, a KSH főosztályvezetője az adatok ismertetésekor kiemelte: 14 éves rekordnak számít a tavalyi negyedik negyedéves gazdasági növekedés, a negyedéves adatokban 2004 második negyedévében mértek a legutóbb hasonló növekedést.A gazdaság növekedéséhez a legtöbb nemzetgazdasági ág hozzájárult, a legnagyobb mértékben a piaci alapú szolgáltatások. Ezen belül jelentősnek mondta a belföldi kereskedelem és a szálláshely-szolgáltatás növekedését.A nyers adatok szerint 2018 első negyedévében 4,5, a másodikban és a harmadikban egyformán 4,9 százalékkal nőtt a GDP az előző év azonos időszakához képest. A szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint a növekedés 4,9, 4,7, illetve 5,2 százalékos volt az első három negyedéves adat.A tavalyi negyedik negyedév részletes GDP-adatait március 1-jén közli a KSH.