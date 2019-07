Nagyhatalom vagyunk a meggytermelésében, de alig esszük ezt a egészséges gyümölcsöt

Magyarország nagyhatalomnak számít a meggytermelésében, a rendkívül egészséges gyümölcs fogyasztása ugyanakkor alacsony, ennek megváltoztatását célozza az Agrárminisztérium (AM) és az Agrármarketing Centrum (AMC) "Ez most nagyon meggy!" szlogennel indított, meggyfogyasztást ösztönző kampánya.



Jelenleg több mint 3400 magyar termelő termeszt meggyet mintegy 14 ezer hektáron, évente átlagosan 70 ezer tonna gyümölcsöt előállítva - ismertette az adatokat az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára Zamárdiban, a Balaton Sound Fesztiválon tartott kampányeseményen. Feldman Zsolt tájékoztatása szerint Magyarország az Európai Unió második legnagyobb meggytermelője Lengyelország után, az unió pedig a világ meggytermésének harmadát adja.



A nagyon jó minőségű magyar meggytermés több mint 80 százalékát Németországba exportálják, zömében befőttként. A hazai fogyasztásban is jelentős a befőtt aránya.



Az államtitkár hangsúlyozta: a kampányban felhívják a figyelmet arra, hogy a meggy kiváló beltartalmú magyar gyümölcs. A meggyfogyasztás mellett számos érv szól, a gyümölcs sok antioxidánst tartalmaz, kiváló vértisztító, kálium- és kalciumtartalma kedvező, emellett jelentős B-vitamin forrás. Ennek ellenére a magyarországi meggyfogyasztás alacsony - fogalmazott.



Feldman Zsolt elmondta, hogy a vidékfejlesztési programban támogatják az ültetvényfejlesztést, amelynek köszönhetően már több száz hektárnyi meggyültetvény újulhat meg. A friss meggy és meggylé fogyasztása beleillik az egészséges táplálkozás trendjébe, ezért cél, hogy a termelők olyan fajtákkal foglakozzanak, amelyeket hatékonyan termeszthető és friss, étkezési célú gyümölcsként jól értékesíthető - emelte ki az államtitkár. Annál is inkább - fűzte hozzá -, mert a tapasztalatok szerint a felvásárlási ár ingadozása leginkább az ipari feldolgozásra szánt gyümölcsöt érinti.



Ondré Péter, az Agrármarketing Centrum ügyvezetője hangsúlyozta: az AMC már évek óta jelen van fesztiválokon különböző kampányokkal, kóstoltatásokkal, ezekkel hatékonyan érik el a tudatos vásárlásra legfogékonyabb fiatal korosztályt. A meggyfogyasztást ösztönző kampány a hétvégén Zamárdiban, a Balaton Sound Fesztiválon is tart, a fesztiválozók két napig kóstoltatják a meggyet, emellett a budapesti Allee bevásárlóközpontban is lesz meggykóstoltatás öt alkalommal, 2019. július 8-12 között.



(Lead-képünk illusztráció: Pixabay - a szerk.)