Nem kevés adókedvezmény jár az önkéntes pénztári befizetések után

Aki idén indít nyugdíjcélú megtakarítást, az jövőre akár 280 ezer forintos összegű adójóváírással is számolhat - hívta fel a figyelmet a Pénzügyminisztérium (PM) az MTI-hez vasárnap eljuttatott közleményében.



Az öngondoskodást adókedvezményekkel segíti a kormány. Idén mintegy 710 ezren vettek igénybe adókedvezményt az önkéntes pénztári megtakarításaik után, az érintettek összesen több mint 28 milliárd forintnyi adót spóroltak meg - írták.



A tárca szerint a családok, a lakosság pénzügyi tudatosságának a javulását is igazolja az, hogy a 2017-ben benyújtott bevallásokban szereplő adatokhoz képest idén több mint 107 ezerrel nőtt az nyugdíjcélú megtakarításaik után adókedvezményt igénybevevők száma, vagyis ennyivel többen választották az öngondoskodásnak ezt a népszerű, a kormány által adókedvezménnyel is támogatott formáját.



Kiemelik: a kormány célja a kiszámítható nyugdíjas évek támogatása, a pénzügyi tudatosság fejlesztése és az öngondoskodás erősítése. Alapvetően három nyugdíjcélú megtakarítás létezik: a nyugdíj-előtakarékossági számla (NYESZ), a nyugdíjbiztosítás és az önkéntes nyugdíjpénztár.



A tájékoztatás szerint minden befizetés után igénybe vehető az adókedvezmény, ami a befizetések 20 százaléka, de az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári befizetésnél maximum egy évben 150 ezer forint, a nyugdíj-előtakarékossági számlánál legfeljebb 100 ezer (illetőleg 130 ezer), a nyugdíjbiztosítási szerződés esetén pedig 130 ezer forint a felső korlát.



Ha valakinek több nyugdíjcélú megtakarítása is van, akkor az adókedvezmény éves korlátja még magasabb: 280 ezer forint. Az adókedvezményt azok a magánszemélyek, akik még idén kötnek ilyen szerződést, már jövőre igénybe is vehetik.