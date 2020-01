Régen születtek ilyen kevesen Kínában

A vidéken és a városokban életvitelszerűen élők számát vizsgálva továbbra is kiolvasható a városiasodás tendenciája: a városokban élők száma ugyanis 17,06 millióval nőtt, míg a vidéken élőké 12,39 millióval csökkent 2018-hoz képest.

A nemek eloszlását nézve a mérleg továbbra is a férfiak felé billent, akiknek a számát 715,27 millióra tette a statisztikai hivatal, szemben a 684,78 millió nővel, ami azt jelenti, hogy minden 100 nőre 104,45 férfi jut.

A népességnövekedés lassulásának hátterében álló másik tényező pedig a válások számának megugrása: 2019 első három negyedévében 3,1 millió pár nyújtott be válókeresetet, miközben 7,1 millió pár kötött házasságot.

Sokakat az tántorít el a gyermekvállalástól, hogy a nagyvárosokban egyre emelkednek a gyermekellátás költségei, miközben a lakhatás is évről évre drágul.

Kína vált a leggyorsabb mértékben öregedő társadalommá, ami a gazdasági növekedést is hátráltatja.

Hetvenéves mélypontra csökkent tavaly Kínában a születések száma, ám a népesség ennek ellenére továbbra is növekedett – derült ki a kínai statisztikai hivatal pénteken közzétett jelentéséből.