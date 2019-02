Növekedtek és gyarapodtak tavaly az önkéntes nyugdíjpénztárak

Az OTP közleménye szerint az OTP Nyugdíjpénztár által kezelt vagyon 253,2 milliárd forintot tett ki 2018. december 31-én, ez mintegy 5 milliárd forintos emelkedés 2017 végéhez képest.



Az összes tagi befizetés összege 2018. január 1. és 2018. december 31. között 23,5 milliárd forint volt, 12,5 százalékkal haladta meg a 2017-es 20,9 milliárd forintos összeget. Ebből az egyéni befizetések 16,5 milliárd forintot tettek ki, az összes 2018-as befizetés 70 százalékát. A maradék 30 százalék a munkáltatói hozzájárulásokból, adományokból és támogatásokból tevődött össze.



Az OTP Nyugdíjpénztár taglétszáma 2018 végére 3807 öngondoskodóval bővült az egy évvel korábbi létszámhoz képest és meghaladta a 228 000 főt. A legnagyobb hazai pénztárnál már ötödik éve nő folyamatosan a taglétszám.



A pénztártagok demográfiai jellemzőiről elmondható, hogy továbbra is a nők foglalkoznak inkább a nyugdíjcélú öngondoskodással, ők adják az OTP Nyugdíjpénztár új belépőinek 52 százalékát. Az újonnan belépő tagok átlagéletkora tavaly 38 évre csökkent az évek óta 40 éven stagnáló és 2017-ben is jellemző korról, de jelentős volt a huszonéves új belépők száma is.



Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2018-ban történetének legmagasabb tagdíjbevételét, összesen 9,348 milliárd forint egyéni befizetést könyvelhetett el, ez 10,34 százalékos növekedés az előző évhez képest.



A tavalyi rekorderedményben jelentős szerepe volt a pénztártagok utolsó negyedévi eseti befizetéseinek, amellyel kihasználhatták az adó-visszatérítés lehetőségét. Az elmúlt év negyedik negyedévében beérkezett befizetések összege több mint a duplájára, azaz 4,14 milliárd forintra nőtt 2018 harmadik negyedévéhez képest, és jelentősen meghaladta 2017 utolsó negyedévének tagi befizetéseit is.



Tavaly július 1-jén a CIB Önkéntes Nyugdíjpénztár beolvadt az Allianz Önkéntes Nyugdíjpénztárba, így a pénztár taglétszáma 4500-zal, a tagok megtakarítása 7 milliárd forinttal bővült. Most 182 ezer tagja van az Allianz Nyugdíjpénztárnak, a kezelt vagyon pedig eléri a 198 milliárd forintot.



A női pénztártagok 2018-ban valamelyest aktívabbak voltak és 11,47 százalékkal emelték tagdíjbefizetéseiket, szemben a férfiakkal, akik 9,4 százalékkal többet fizettek be 2018-ban.



Továbbra is jellemző tendencia, hogy a nyugdíj előtt álló korosztály fizeti be a magasabb összegű tagdíjakat, míg a 30 év alattiak passzívnak tekinthetőek tagdíjfizetés szempontjából, hiszen ők az egyéni tagdíjak alig 1,3 százalékát fizették.