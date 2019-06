Olcsón adják a mangót a Fülöp-szigeteken, mert túltermelés van belőle

Olcsón árulják a mangót a Fülöp-szigeteken, mert 2 millió kilogrammal több termett belőle az eladhatónál. A kormány támogatásával külön standokat állítottak fel hétfőn szerte a fővárosban, Manilában, hogy vevőre találjon a fölös mennyiség, mielőtt megromolna. A gyümölcs kilója átszámítva már 100 forintért is kapható, de az ár függ a minőségtől. A kéthetes akció első három órájában 15 ezer kiló mangót adtak el - jelentette be Manny Pinol mezőgazdasági miniszter. Az átlagosnál jóval nagyobb túltermelést összefüggésbe hozzák a klímaváltozással. A mezőgazdasági minisztérium szerint az El Nino időjárási jelenség okozta hosszú száraz időszak hozta előre a virágzást és eredményezte a bőséges termést.



A túltermelés az árak zuhanásához vezetett, a termelők már egy dollárért sem tudják eladni a mangó kilóját, ezen most az állam próbál segíteni. Tervezik a fölös termés exportját Japánba, Dubajba, Dél-Koreába és Oroszországba. A Fülöp-szigeteken termett mangó az egyik legjobbnak számít a világon, de az export csökkenőben van növényegészségügyi aggodalmak (növénybetegségek, kemikáliamaradványok) miatt.