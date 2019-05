Óvodától az öregotthonig: több mint 8 milliárd forint felajánlás 2018-ban

Tavaly szeptemberben tette közzé a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a honlapján, hogy mely civil szervezeteknek, illetve egyházaknak – kiemelt költségvetési előirányzatnak – ajánlották fel 2018-ban személyi jövedelemadójuk 1-1 százalékát a magánszemélyek. A kimutatásban azok adó-, illetve technikai száma, neve, székhelye, a kapott összeg és a rendelkezők száma szerepel, amelyeket a magánszemélyek érvényesen jelöltek meg az 1 százalékok felajánlásáról szóló nyilatkozataikban. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) regisztrált civil kedvezményezetteknek hivatalból teljesíti a kiutalást. Kivéve, ha köztartozásuk van, akkor ugyanis csak a visszatartott összegen felüli rész utalható ki.



Tavaly összesen 1 millió 788 ezer felajánlás érkezett be, ezek értéke 8,3 milliárd forint volt. Ez ugyan elmaradt a 2016-os 8,5 milliárdtól, ugyanakkor jóval több, mint a 2017-es 7,5 milliárd forintos összeg. A visszaesést nagy valószínűséggel az okozhatta, hogy a NAV a magánszemélyek helyett is elkészíti az adóbevallást. 2017-ben a legtöbb felajánlást kapó húsz szervezet összesen 1 milliárd 134 millió forintot kapott 269 ezer adózótól, tavaly viszont már 1 milliárd 444 millió forint érkezett, több mint 313 ezer felajánlótól. A legtöbbet kapó civilek sorrendjében nem volt érdemi változás, a lista élén évek óta kórházak, más, egészségügyhöz kapcsolódó szervezetek és állatvédők vannak. A legtöbb pénzt, 156 millió forintot a Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány kapta, a lista második helyén 140 milliós felajánlással a Daganatos.hu Alapítvány áll, a harmadik pedig 124 millióval a Bátor Tábor Alapítvány. 50 milliónál több pénzt 14 szervezet kapott, ezek közül tizenegy az egészségügyhöz kötődik, kettő állatvédő. Ezeken kívül még Böjte Csaba Dévai Szent Ferenc Alapítványa került be a legnagyobb támogatást kapók közé.



Alapítványi oldalunk célja, hogy ne csak a legnagyobbakra jusson figyelem, hanem a kisebbekre is, azoknak, akik még nem ajánlották fel adójuk 1 százalékát a civil szervezeteknek, érdemes május elején nyitott szemmel járniuk. Jó eséllyel az óvoda bejárati ajtaján vagy az iskola kapuján ott a felhívás és az adószám, de a gyereket edzésre szállító szülő is könnyen belefuthat egy sportegyesületi „faliújságba". Persze hozhat haza a gyerek ilyen kérést tánc- és zeneiskolájából éppen úgy, mint kedvenc művelődési házából. Mert ezek is ott vannak az egészségügyi és szociális alapítványok, az állat- és környezetvédő civil szervezetek mellett.



A magánszemélyek által felajánlott 1 százalékra igényt tartó civil szervezetnek a NAV-nál előzetesen regisztrálnia és igazolnia kellett a kedvezményezetté válás feltételeit, valamint bejelenteni a kiutaláshoz szükséges adatokat. A regisztrációs kérelem benyújtásának határideje mindenkor a rendelkező évet meg-

előző év szeptember 30-a.