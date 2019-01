Pénztárcát érintő változások 2019-ben: drágul a pálinka, olcsóbb lett a tej, 20 ezer forintig ingyen utalhatunk

Tej a multinál. Érződik az áron az áfacsökkentés. Fotó: Kuklis István

Ahogy drágul a pálesz, lehet, hogy feles helyett három köbcenttel is be kell érnünk. Fotó: Frank Yvette

Vállalkozói egyszerűsítések

Nyugdíjminimum és -korhatár

A népegészségügyi termékadót – engedve az Európai Bizottság felszólításának – 2019-től kiterjesztik a pálinkára is. Egy liter 50 térfogat-százalékos ital után 1100 forint lesz a fizetendő. Ez áfával együtt 700 forinttal emeli egy félliteres üveg nagykereskedelmi árát – a boltban ennél nagyobb is lehet a drágulás. Emellett a már adóköteles termékek – cukros üdítők, csipszek, csokoládék, szeszes italok – terhelése is nő, mintegy 20 százalékkal.A másik adóemelés a dohányzókat érinti, az uniós követelmények szerint Magyarországnak növelnie kell a cigaretta jövedéki adóját – először januárban, majd júliusban. Ezek egyenként akár 40-40 forinttal is megdobhatják a dobozonkénti árat, ha azt a gyártók, a forgalmazók érvényesítik a trafikokban. A Pénzcentrum portál számításai szerint nyáron akár 1500 forint is lehet a legdrágább cigaretta. Van persze adómérséklés is: egy újabb alapvető élelmiszer forgalmi adója csökkent: az UHT- és az ESL-tej áfája ötszázalékos lett.. Kétéves megállapodás született, így már az is tudható, hogy 2020-ra az előbbi 161, az utóbbi 210,6 ezer forintra nő. A minimálbér emelkedésének köszönhetően a gyed maximuma idén eléri a bruttó 208,6 ezer forintot, míg a diplomás gyed az alapképzésben részt vevő hallgatóknál 104,3, a mesterképzésnél 136,5 ezerre nő. Tíz bázisponttal, 2,2 százalékra csökkentették a Diákhitel1 kamatát a január 1-jétől június 30-ig tartó időszakra – a kötött felhasználású Diákhitel2 konstrukció változatlanul 0 százalékos kamattal igényelhető.A tartósan beteg gyermeküket otthon ápolók számára megjelenik a gyod, összege bruttó 100 ezer forint és a gyermek életkorától független. Emellett januártól havi 20 plusz 20 ezer forintra emelkedik a kétgyermekesek családi adókedvezménye, és ezt már azok is igénybe vehetik a várandósság 91. napjától, akiknél érkezik a második gyerek.Az önsegélyező pénztáron keresztül az igénylés összege, az adókedvezmény mértéke is a minimálbérhez kötött, így ez a lakáshitel havi törlesztésénél, a gyermekruházatnál, iskolaszereknél, tankönyveknél, kollégiumi, albérleti és tandíjaknál növekedni fog.Teljesen átalakul a cafeteria-rendszer, csak a SZÉP-kártya három „alzsebébe" adható béren kívüli juttatás. Ezzel együtt megszűnt az adómentessége a lakáscélú munkáltatói támogatásnak vagy a diákhitel-törlesztéshez biztosított kedvezménynek – egyebek között. Ugyanakkor a munkáltató 2019-ben is adómentesen fizetheti majd a dolgozók gyermekeinek bölcsődei, óvodai ellátását, illetve sport- és kulturális eseményekre szóló belépőjegyet.Az elektronikus fizetés erősítése és a készpénzhasználat csökkentése jegyében 20 ezer forintig minden lakossági bankátutalás mentesül a pénzügyi tranzakciós illeték alól.Haladékot kaptak a kúttulajdonosok. Eredetileg december 31-ig lehetett volna a több százezer engedély nélkül fúrt, ásott kutat legalizálniuk a telektulajdonosoknak – ám ez a gyakorlatban nem történt meg. A kormány az utolsó pillanatban 2020 végére tolta ki a határidőt.A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás, a kgfb 30 százalékos baleseti adóját hét év után eltörölték, ám a biztosítók adóterhe megnő, amit nagy valószínűséggel tovább is hárítanak az ügyfelekre. Viszont eltűnik a lakosság szeme elől ez az adótétel. Csökkent a kis- és középkategóriás motorkerékpárok regisztrációs adója, valamint ezt nem kell fizetni az elektromos és hibrid meghajtású motorkerékpárok után.Szigorodik a gépjárművek környezetvédelmi besorolása. A legkedvezőbb díjszintű „A" kategóriába csak az Euro 5 vagy az ennél magasabb osztályú motorral felszerelt járművek kerülhetnek. Nőnek a tehergépkocsik útdíjai: a négytengelyesek gyorsforgalmiút-használata drágul a legtöbbet, kilométerenként 6 forint 60 fillérrel.Nyolcmillió forintról tizenkétmillióra nőtt január 1-jétől a legkisebb vállalkozások áfamentessége. Lassan búcsút inthetünk az evának, folyamatosan vezetik ki úgy, hogy az egyszerűsített vállalkozói adó választására idén már nincs lehetőség. Könnyebbség ugyanakkor, hogy ezután az egyéni vállalkozóknak is szja-bevallási tervezetet készít a NAV. A december 20-ig elvégzendő adófeltöltési kötelezettség szabályai is enyhülnek, az itt tévesztő cégek esetében a maximális mulasztási bírság mértéke a felére csökken.Tovább emelkedik az öregségi nyugdíjkorhatár, ez 2019-ben 64 év lesz, és az emelkedés a 65 év eléréséig, 2020-ig tart. Idén tehát az 1955-ben születettek mehetnek nyugdíjba. Az öregségi nyugdíjminimum 28,5 ezer forint marad, az általános nyugdíjemelés 2,7 százalékos lesz. Így januártól 3500 forinttal, több mint havi 133 ezer forintra nő az átlagnyugdíj. Változás az is, hogy 2019-től a munkát vállaló nyugdíjasok béréből csak a 15 százalékos szja-t vonják le.