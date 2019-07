Rétvári: nagy az érdeklődés a családvédelmi akcióterv hétfőn életbe lépett elemei iránt

Nagy az érdeklődés a családvédelmi akcióterv hétfőn életbe lépett elemei iránt, az érintettek közül már sokan elkezdték a támogatásigényléshez szükséges igazolások begyűjtését - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára az M1 aktuális csatornán kedden.



Rétvári Bence hangsúlyozta: a legnépszerűbb intézkedés valószínűleg a júliustól életbe léptetett 10 millió forintos babaváró támogatás lesz, amely három gyerek születése esetén vissza nem térítendő támogatássá alakul.



Ez nagyban segít azoknak a pároknak, akik gyerekeik megszületése előtt anyagi biztonságot szeretnének magukénak tudni - fűzte hozzá.



Az autóvásárlási támogatás is nagy segítség lehet a családoknak, hiszen új autó vásárlásához 50 százalékos, maximum 2 és fél millió forintos támogatást nyújt az állam. A családok komfortérzete és életminőségét is javítja, ha könnyen, kényelmesen tudnak együtt utazni - mondta.



A családvédelmi akcióterv új elemei nagyon jó intézkedések, ezért furcsa, hogy a parlamentben az ellenzéki pártok egy része nem értett ezekkel egyet - közölte Rétvári Bence.



Ezzel világos lett, hogy a családok továbbra is csak a Fidesz-KDNP-re számíthatnak az Országgyűlésben - vélekedett.



Rétvári Bence a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában azt mondta, nincs olyan élethelyzet, amelyben a családvédelmi akció valamely intézkedése ne segítene, a gyermekvállalás előtt, illetve ingatlanvásárlás előtt állóknak, a sokgyerekeseknek, és a családbővítésen gondolkozóknak is támogatást jelent a csomag.