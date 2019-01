Síelni megy? Ennyiért köthet idén átlagosan utasbiztosítást!

A külföldre induló síelők átlagosan napi 820 forintért kötöttek utasbiztosítást az idei síszezon eddigi időszakában - közölte a Netrisk.hu az MTI-vel a saját adatai alapján.



Hozzátették: 2018-ban átlagosan 600 forintért kötötték a síbiztosításokat az online biztosításközvetítő portálon, az idei 820 forint ennél 37 százalékkal magasabb.



A magasabb díjért a síelni indulók pótlólagos szolgáltatásokat, illetve magasabb térítési limiteket kapnak a biztosítóktól. A sípályáról történő helikopteres mentés fedezete például ma már része a síbiztosítások többségének, és az ügyfelek tudatosságát jól mutatja, hogy a szerződést kötők 35 százaléka ezt a szempontot eleve feltételként rögzíti a kalkuláció során.



A közleményben Cseh Anett, a Netrisk.hu üzlet- és termékfejlesztési vezetője kifejtette: a síbiztosításokhoz a drága mentés és ellátás fedezete mellett kiegészítő elemként leggyakrabban a felszerelésre vonatkozó kártalanítást, illetve a felelősségbiztosítást választják az ügyfelek. Az elmúlt napokban tapasztalt ausztriai hóhelyzetben emellett jól jöhetett például a síbérlet árát visszatérítő szolgáltatás, illetve a szállásra és programokra vonatkozó stornóbiztosítási elem is, ezzel azonban a megkötött biztosításoknak mindössze kis hányada rendelkezik.



A közlemény szerint mára az online csatorna uralkodóvá válásával az ügyfelek 73 százaléka az utazást megelőző egy napon belül köti meg síbiztosítását, ami jelentős növekedés a tavalyi 58 százalékhoz képest.



A Netrisk.hu adatai szerint a síbiztosítást kötők 54 százaléka 3-5 napra, tehát egy hosszú hétvégényi időre utazik el, a síelők több mint háromnegyede autóval, csaknem negyede pedig autóbusszal utazik, a közeli célpontok miatt repülőgéppel szinte senki nem indul síelni.



Az úti cél alapján messze a legnépszerűbb Ausztria, 100-ból 72 síbiztosítást erre a célpontra kötöttek, a síelők további 11 százaléka szlovákiai síterepre utazott. Franciaország a tavalyi harmadik helyről a hatodikra csúszott vissza idén, ebben az évben Olaszország, Lengyelország és Szlovénia is megelőzte az idei szezon első harmadában.



A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) tájékoztatása szerint a síelésre utazók 65-70 százaléka köt utasbiztosítást. A többi síző sem feltétlenül védtelen a károkkal és felmerülő költségekkel szemben, hiszen sokan rendelkeznek például bankkártyához kapcsolódó utasbiztosítással vagy Európai Egészségbiztosítási Kártyával (EEK). Ám az EEK kizárólag az ellátási költségeket fedezheti, a kártyabiztosításokat pedig jobbára általános utazási igényekre alakították ki. Így utazás előtt mindenképpen célszerű ellenőrizni, hogy például egy magashegyi mentés milliós költségére vagy a sífelszerelés kártérítésére nyújt-e a kártya biztosítása megfelelő fedezetet.



A szövetség elnökségi tagja, Molnár László elmondta, hogy a megfelelő síbiztosításnak ma már része a megfelelő felelősségbiztosítási és jogvédelmi fedezet is. Sérüléssel járó baleset esetén ugyanis a vétkes félnek nem csupán a sérült egészségügyi ellátását vagy megrongálódott személyes tárgyait, hanem a munkából való kiesése miatti kárát, rosszabb esetben a maradandó egészségkárosodásával járó hosszú távú anyagi következményeket is fizetnie kell.