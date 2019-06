Szijjártó: 10 milliárd forint értékű ipari beruházást indít Veszprém mellett a TLC Kft.

Szijjártó Péter hozzátette, hogy a vállalat 1,27 milliárd forint befektetési támogatást kap. A kormányzati segítséget azzal indokolta, hogy a beruházó a legkorszerűbb gyártóeszközöket és robottechnológiát telepíti az acélszerkezeteket gyártó csarnokba, és 80 új munkahelyet létesít.



A TLC Kft. tulajdonosa, a német Sennebogen csoport a 3 bajorországi gyárán kívül kizárólag Magyarországon termel, és az erős verseny ellenére választotta ismét a Dunántúlt beruházási helyszínnek - hangsúlyozta a miniszter.



Jelezte, hogy a befektetők bizalmáért folyó nemzetközi verseny az európai és a világgazdaság együttes lassulása miatt tovább élesedik, a TLC Kft. új gyára azonban a Magyarországra irányuló beruházási lendület folytatódását vetíti előre.



A kormány egyebek között a vállalkozói támogatások bővítésétől, valamint az adó- és bürokráciacsökkentésektől várja, hogy a gyártásközpontú gazdaságból a technológiavezérelt termelésbe vezető időszakban is fennmaradjon a magyar versenyképesség - tette hozzá. A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, a térség országgyűlési képviselője azt hangsúlyozta, hogy a beruházás a TLC Kft. versenyképességét igazolja. Kontrát Károly a beruházás lebonyolításához segítséget ígért, tekintettel arra, hogy véleménye szerint az új üzem hatása nemcsak a helyben élők, hanem az egész ország számára jelentős.



Michael Seiferling ügyvezető igazgató arról beszélt, hogy a TLC Kft. tulajdonosa, a német Sennebogen csoport a kedvező infrastruktúra és közlekedés, a befektetőbarát környezet és az állami támogatás mellett azért is választotta Magyarországot, mert az itteni, több mint két évtizedes működése alapján elégedett a helyi munkavállalók felkészültségével.



A kapacitásbővítést a növekvő megrendelésállománnyal indokolta, és hozzátette, hogy a 13 hektáros területen épülő üzemben járművekhez és darukhoz készülnek majd acélszerkezetek. A vállalat tervei szerint a beruházás 2021-re saját szakképző intézménnyel is bővülhet.



Az 1993-ban alapított TLC Kft. 1996-ban vásárolta meg a Ganz Danubius Balatonfüredi Hajógyár teljes ingó és ingatlanvagyonát, a székhelyét is a Balaton-parti városba helyezte. A vállalat a 12 hektáros területen 550 munkavállalóval acélszerkezeteket gyárt darukba és különféle gépekbe, az amerikai piacokkal is rendelkező Sennebogen és Kramer cég számára.



Nettó árbevétele 2017-ben 27,8 milliárd forintot, tavaly 33,8 milliárd forintot ért el a nyilvános mérlegadatok szerint, túlnyomórészt külföldi értékesítésből. Éves adózott nyeresége 1,3 milliárd forintról 1,5 milliárd forintra nőtt tavaly.